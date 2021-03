Hou je eigen Oscaravond: deze prestigieuze prenten kijk je gewoon via je vaste streamingdiensten

FilmDe Oscarnominaties stonden dit jaar helemaal in het teken van de streamingdiensten. Zij waren dan ook de enige platformen die erin slaagden om films de buitenwereld in te sturen, vorig jaar. Zonder enige moeite haalde Netflix het leeuwendeel van de nominaties binnen, maar ook Disney+ kreeg heel wat erkenning. Je hoeft dus helemaal niet naar de bioscoop om de meest prestigieuze prenten uit 2020 te zien. Dat kan je gewoon thuis.

Deze week werden de Oscarnominaties bekendgemaakt door The Academy. Nick Jonas en zijn echtgenote Priyanka Chopra Jonas kregen de eer om ze voor te lezen tijdens een livestream. Wat meteen opviel was dat streamingdiensten eigenlijk dé winnaars van dit jaar waren. Netflix was de grote koploper met maar liefst 35 kansen op een beeldje. Daarmee zetten ze de trend van vorig jaar in stijgende lijn verder. Toen werden ze 24 keer genomineerd, al wonnen ze slechts twee prijzen. De zender hoopt het dit jaar uiteraard beter te doen.

Dat streamers met de eer gaan lopen is niet verrassend na het voorbije coronajaar. Gezien de bioscopen al bijna een jaar gesloten zijn besloten de meeste filmstudio’s om hun materiaal rechtstreeks online vrij te geven. The Academy maakte dit jaar dan ook een uitzondering op de regels: een film moest geen verplichte bioscooprelease hebben gehad om kans te maken op een Oscar.

Oscars zonder cinema is dus het motto van 2021. Niet alleen bij de filmmakers, maar uiteraard ook voor kijkers. Zonder problemen organiseer je je eigen movie night met deze masterlist voor een geslaagde Oscaravond. Haal die popcorn - en die boekjes voor weddenschappen - dus maar boven!

DE FRONTRUNNERS

‘Mank’: 10 Sscarnominaties, te bekijken op Netflix

Deze biografische dramafilm over scenarioschrijver Herman J. Mankiewicz - “noem hem maar Mank” - is één van dé topfavorieten voor de hoofdprijs. Naast de kans op ‘Beste Film’ is ‘Mank’ ook genomineerd voor ‘Beste Acteur’, ‘Beste Regisseur’, ‘Beste Vrouwelijk Bijrol’ (voor Amanda Seyfried), ‘Beste Originele Muziek’, ‘Beste Camerawerk’, ‘Beste Productiedesign’, ‘Beste Kostuumontwerp’, ‘Beste Make-up en Haar’ en ‘Beste Song’. Meer dan genoeg redenen om deze zwart-witte parel eens te streamen.

‘The Trial of the Chicago 7' - 6 Oscarnominaties, te bekijken op Netflix

Ook een mooie waslijst voor ‘The Trial of the Chicago 7'. De film werd genomineerd voor ‘Beste Film’, ‘Beste Mannelijke Bijrol’, ‘Beste Originele Scenario’, ‘Beste Camerawerk’ en ‘Beste Montage’. Het gaat om een Amerikaanse historische dramafilm, over de anti-oorlogsbetogingen van augustus 1968 in Chicago. Zeven mannen worden opgepakt en moeten voor de rechtbank verschijnen, maar daar verloopt helemaal niets zoals het zou moeten.

‘Ma Rainey’s Black Bottom’ - 5 Oscarnominaties, te bekijken op Netflix

Ook één van de topfavorieten voor de Oscarnacht: ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ kreeg nominaties voor ‘Beste Acteur’, ‘Beste Actrice’, ‘Beste Productiedesign’, ‘Beste Kostuums’ en ‘Beste Make-up en Haar’. Vooral opvallend aan deze nominaties is dat hoofdrolspeler Chadwick Boseman, ook bekend van ‘Black Panther’, al was overleden aan kanker voor er gestemd werd. Hij werd dus postuum nog genomineerd voor het beeldje, een hele eer waarvan vele fans hopen dat hij die nog mag verzilveren. Zijn acteerprestatie is het alvast waard, zoals je zal zien in deze prent vol jazzmuziek.

‘Hillbilly Elegy’ - 2 Oscarnominaties, te bekijken op Netflix

Deze film is een speciaal geval. Hij wist twee nominaties te krijgen: eentje voor ‘Beste Actrice’ en voor ‘Beste Make-up en Haar’. Hoofdrolspeelster Glenn Close heeft nog nooit een Oscar gewonnen, en dat zal waarschijnlijk zo blijven. Ze is namelijk niet alleen genomineerd voor de Oscar, maar ook voor een Razzie. De Razzie awards zetten elk jaar de slechtste filmprestaties in de kijker. Close is volgens hen dus niet de beste, maar mogelijk de sléchtste actrice van het jaar. Beslis zelf maar welk beeldje ze het meest verdient.

BESTE ORIGINELE MUZIEK

‘Da 5 Bloods’ - te bekijken op Netflix

Deze prent van Spike Lee werd erg gesmaakt door kijkers en critici. Het kwam dus als een verrassing dat ‘Da 5 Bloods’ alsnog slechts één keer genomineerd werd voor een Oscar, en dan nog voor die van ‘Beste Originele Muziek’. Geen slechte categorie, maar men had verwacht dat de film ook zou opduiken in de belangrijkere categorieën ‘Beste Film’, ‘Beste Regie’, ‘Beste Acteur’ of ‘Beste Script’. Tijdens de Golden Globes ging Spike Lee met lege handen naar huis, en ook voor deze muziekcategorie is deze film geen favoriet. De Amerikaanse pers noemt het ‘de grootste teleurstelling van het Oscarseizoen’. Maar oordeel vooral zelf of ‘Da 5 Bloods’ meer beeldjes waard was.

BESTE ORIGINELE SONG

‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’, te bekijken op Netflix

“Play ‘Jaja Ding Dong’!” Als je weet wat dat betekent, ben je vast één van de vele ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’-fans. De film werd in een mum van tijd enorm populair op Netflix. De vele nummers uit de prent werden volop gestreamd op YouTube, en ‘Jaja Ding Dong’ nog het meest. Maar nee, dat is niét het liedje waarvoor de film genomineerd is. Het gaat wel om het finalenummer ‘Husavik’. Deze door en door vreemde Eurosong-komedie met Rachel McAdams en Will Ferrell is een must als je houdt van het Songfestival, maar ook als je zin hebt om nog eens goed te bulderlachen.

BESTE VISUELE EFFECTEN

‘The Midnight Sky’ - te bekijken op Netflix

Als een film genomineerd is in deze categorie, weet je dat het een spektakel wordt om naar te kijken. In ‘The Midnight Sky’ volgen we Augustine - gespeeld door niemand minder dan George Clooney - een eenzame maar briljante wetenschapper in het noordpoolgebied. Hij moet alles op alles zetten om te voorkomen dat Sully (Felicity Jones) en haar mede-astronauten terugkeren naar aarde tijdens een mysterieuze wereldramp.

BESTE ACTRICE

‘Pieces of a Woman’

Deze integere film over een vrouw die haar baby verliest bij de geboorte raakt je recht in het hart. Hoofdrolspeelster Vanessa Kirby kreeg dan ook een verdiende nominatie voor ‘Beste Actrice.’ Spijtig voor Vanessa, maar experts vermoeden dat ze waarschijnlijk niet zal winnen. Niet omdat ze het niet goed deed, maar omdat ze de in opspraak gekomen Shia LeBeouf kreeg toegewezen als tegenspeler. Niemand die geassocieerd wordt met de acteur, die beschuldigd wordt van partnergeweld, zou kans maken op een Oscar.

BESTE AANGEPASTE SCREENPLAY

‘The White Tiger’ - te bekijken op Netflix

Helaas maar één nominatie voor deze beklijvende film over een arme Indische jongen die het probeert te maken als persoonlijk assistent. Een zero to hero-verhaal dat je doet afvragen of hij aan het eind van de rit nu het slachtoffer is, of net de schurk. Actrice Priyanka Chopra, die de Oscarnominaties voorlas tijdens een livestream van The Academy, is alvast blij dat ‘The White Tiger’ op z’n minst voor één categorie is genomineerd. Ze was namelijk zelf ook te zien in de film.

BESTE KOSTUUMS

‘Mulan’ - te bekijken op Disney+

Niet het grote succes waar Disney op had gehoopt, maar de live action-versie van ‘Mulan’ wist dan toch één nominatie weg te kapen: die voor de mooiste kostuums. Jammer genoeg kon de prent niet in de bioscoop verschijnen vanwege de coronacrisis, dus werd een tijdje geleden al beslist dat de film een première kreeg op Disney+. Aanvankelijk aan een meerprijs, maar op dit moment is hij vrij te bekijken voor abonnees.

BESTE ANIMATIEFILM

Net zoals bijna elk jaar neemt Disney het alweer tegen zichzélf op in deze categorie. Gezien ze bewonderenswaardige animatiefilms produceren aan de lopende band, is het geen verrassing dat zowel ‘Onward’ als ‘Soul’ op de Oscarlijst staan. De eerste gaat over twee broers die magie gebruiken om hun vader nog één keer te kunnen zien, de tweede over een Jazzmuzikant die in het hiernamaals pas ontdekt wat het is om te leven. Beide films kan je streamen op Disney+.

Maar deze keer heeft Disney ook concurrentie van Netflix: zij maakten de mooie film ‘Over The Moon’, over een meisje dat zo hard in de maangodin gelooft dat ze een raket bouwt om haar bestaan te bewijzen. Een minder grote kanshebber voor het beeldje, maar daarom zeker niet minder amusant om te zien: Shaun The Sheep gaat op een nieuw avontuur in ‘Farmageddon’. Hoe dat afloopt, zie je ook op Netflix.

‘Soul’ - te bekijken op Disney+

‘Onward’ - te bekijken op Disney+

‘Over The Moon’ - te bekijken op Netflix

‘A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon’

