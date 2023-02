Horrorfilm ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ vanaf volgende week in de bioscoop

Celebrities “Als ze blijft volharden, kan dat uitlopen op een oorlog”: ‘Dirty Dancing’ zorgt voor bitse strijd tussen Jennifer Grey en weduwe Patrick Swayze

Goed nieuws voor de fans van ‘Dirty Dacing’: 27 jaar nadat de kaskraker in première ging, is er officieel een vervolg in de maak. Helaas is niet iedereen even enthousiast over de sequel. Lisa Niemi (66), de weduwe van Patrick Swayze, zou absoluut niet te spreken zijn over de plannen. En dat tot grote wanhoop van die andere hoofdrolspeelster, Jennifer Grey (62), die als producent mee aan het roer zit. Nochtans had ze allesbehalve een goede werkrelatie met haar tegenspeler. “Patrick weigerde om het alleen maar voor het geld te doen.”

30 januari