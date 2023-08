Horrorfilm ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ krijgt vervolg

Film Na overweldi­gend succes van ‘Barbie’: opening eerste Mattel Adventure Park-pret­park gepland voor 2024

In de wondere wereld van pretparken steken namen zoals Disney, Universal en Six Flags er met kop en schouders bovenuit. Maar daar zou vanaf 2024 misschien verandering in kunnen komen, want speelgoedmagnaat Mattel opent dan haar eerste themapark: Mattel Adventure Park in Glendale, Arizona.