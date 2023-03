Horrorfilm 'Winnie the Pooh' afgevoerd in Hongkong. Zit meme over Chinese president er voor iets tussen?

Bioscopen in Hongkong hebben op het nippertje beslist om de Britse horrorfilm ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ niet te vertonen. De film zou er normaal gezien deze week in de zalen verschijnen. Waarom de uitbaters van lokale cinema’s die beslissing hebben gemaakt, is een raadsel, zegt de distributeur van de film.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ stond gepland om vanaf 23 maart vertoond te worden in 32 bioscopen in de stad, maar dat gaat nu niet meer door. Distributeur VII Pillars Entertainment zegt niet te weten welke reden er aan de basis van de beslissing ligt. “We trekken ons aan de haren natuurlijk. Erg teleurgesteld. Het is gewoon ongelooflijk dat bioscopen de vertoning schrappen nadat alles was geregeld”, zegt woordvoerder Ray Fong.

Chinese censoren hadden het eerder gemunt op de hoofdpersoon van de film, omwille van memes waarin de beer wordt vergeleken met de Chinese president Xi Jinping. De vergelijkingen begonnen in 2013 toen Xi in de Verenigde Staten zijn toenmalige ambtgenoot Barack Obama ontmoette. Op sociale media werd het duo vergeleken met Poeh en Teigetje. Ondertussen gebruiken sommigen een afbeelding van Pooh om hun ongenoegen over de Chinese president uit te drukken.

President Xi Jinping en Barack Obama worden vergeleken met Winnie de Poeh en Teigetje.

Het Office for Film, Newspaper and Article Administration (OFNAA) - het censuuragentschap van Hongkong - zegt dat bioscopen de toestemming hadden om de film te vertonen, maar dat ze zelf hebben beslist om dat niet te doen.

Bioscoop Moviematic, die dinsdagavond al een vertoning had gepland, meldde op sociale media dat deze afgelast was wegens technische redenen.

“Mysterieus”

Volgens regisseur Rhys Frake-Waterfield heeft er “iets mysterieus” plaatsgevonden. “De bioscopen stemden ermee in om de film te vertonen, maar kwamen van de ene op de andere dag allemaal onafhankelijk van elkaar tot dezelfde beslissing. Het zal geen toeval zijn”, zegt hij. “Ze beweren dat het om technische redenen is, maar er is geen technische reden. De film is vertoond op meer dan 4.000 bioscoopschermen over de hele wereld. Enkel deze 30 schermen in Hongkong hebben dat probleem.”

Beijing legde Hongkong in 2020 een nationale veiligheidswet op om dissidenten aan te pakken nadat de stad een jaar eerder opgeschrikt werd door pro-democratische protesten tegen de regering.

In 2021 werd in de voormalige Britse kolonie een nieuwe censuurwet van kracht die films verbiedt die “activiteiten die de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen, ondersteunen, verheerlijken, aanmoedigen en oproepen”. Vorig jaar werden twee films geschrapt van het internationale filmfestival van Hongkong nadat ze geen goedkeuring hadden gekregen van de autoriteiten.

De annulering komt op het moment dat in Hongkong de kunstbeurs Art Basel wordt gehouden, waarbij de autoriteiten de stad willen promoten als een bruisend cultureel centrum.

KIJK. De trailer van ‘Winnie The Pooh: Blood and Honey’