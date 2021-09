Hoor wie klopt daar? Bekijk hier de allereerste beelden van de nieuwste Sinterklaas-film

FILM ‘Red Sandra’ van Jan Verheyen en Lien Willaert valt internatio­naal in de prijzen

15 september ‘Red Sandra’ mag dan misschien nog niet te zien zijn in de Belgische bioscopen, volgens internationale critici is de prent zeker een bezoekje waard. De film viel afgelopen weekend drie keer in de prijzen op het Zweedse Hope International Film Festival. ‘Red Sandra’ kreeg onder meer de awards voor Best Film en Best Screenplay. Sven De Ridder (47), die meespeelt in de film, viel ook in de smaak. Hij kreeg de prijs van Best Actor.