Hoofdrolspeler ‘Get Out’ werd niet uitgenodigd op eigen première

FilmWanneer je hoofd op alle affiches van een film staat en je ook letterlijk de hoofdrol speelt, is het minste wat je kan verwachten een uitnodiging voor de première. Toch? Maar in het geval van Daniel Kaluuya (31), die in de succesfilm ‘Get Out’ speelde, liep dat even anders. Dat vertelt hij in ‘The Graham Norton Show’.

In 2017 zag de horrorfilm ‘Get Out' het levenslicht. De film was een instant succes, en dat was vooral te danken aan hoofdrolspeler Daniel Kaluuya. De jonge acteur werd maar liefst 26 keer genomineerd voor z’n rol, onder meer voor de Oscars en de Golden Globes. Maar Kaluuya was niet aanwezig op de première van de film, op het Sundance Film Festival in 2017. En dat was niet z'n eigen keuze, zegt hij in ‘The Graham Norton Show’.

“Ze hebben me niet uitgenodigd. Ik kreeg geen uitnodiging", zegt Kaluuya. “Tijdens de wereldpremière op Sundance zat ik in Atlanta, want ik was bezig met de opnames van ‘Black Panther’." De acteur vertelt hoe hij tijd vrijmaakte in zijn werkschema voor de première en rustig op een uitnodiging wachtte. “Maar die kwam maar niet, man! Ik werd niet uitgenodigd. Op de avond van de première lag ik gewoon in mijn bed. Iemand sms’te me dan: ‘De film doet het erg goed.’” Kaluuya zegt dat hij de makers van de film daar niet over geconfronteerd heeft. “Ik stel me geen vragen. Ik denk gewoon: ‘Ik snap het. Het is oké.’ Je wil niet ergens zijn waar je je niet gewild voelt, snap je?”

Kaluuya speelt trouwens opnieuw mee in het vervolg op ‘Black Panther’, de succesvolle Marvel-film over het koninkrijk Wakanda. Maar zonder hoofdrolspeler Chadwick Boseman, die aan kanker overleed, zal de prent er heel anders uitzien. “We gaan een eerbetoon brengen aan Chadwick", legt Kaluuya uit. “Hij was een ongelofelijke man, met een ongelofelijke ziel.”

