Hoofdrolspeelster 'Holly' valt in de prijzen op filmfestival Venetië: “grote actrice”

Film Controver­siële blockbus­ter ‘Sound of Freedom’ komt na razend succes in VS dan toch naar België

Naast Barbie en Oppenheimer was ook een derde film de afgelopen zomermaanden razend populair in de Verenigde Staten. ‘Sound of Freedom’ bleek een onverwacht succes aan de Box Office en versloeg qua bezoekersaantallen blockbusters als de nieuwste ‘Mission Impossible-’ en ‘Indiana Jones’-films. De spraakmakende - en controversiële - film van Alejandro Monteverde vraagt aandacht voor kinderhandel. Vanaf november gaat ‘Sound of Freedom’ ook in de Belgische filmzalen de strijd aan met de andere twee hitfilms.