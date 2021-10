Hoofd belichting post laatste foto van cameraregisseur op filmset van ‘Rust’: “Ik hield haar in mijn armen toen ze stierf”

Het drama vond donderdag plaats in New Mexico op de opnameset van de western ‘Rust’, met Alec Baldwin in een hoofdrol. De 63-jarige acteur is ook coproducent van de film. Tijdens de repetities kreeg Baldwin een ‘cold’ wapen aangeboden, wat betekent dat het niet geladen is. Toch vuurde hij per ongeluk een echte kogel af. De ‘director of photography’ (DOP), Halyna Hutchins (42), werd dodelijk geraakt. De kogel verwondde ook regisseur Joel Souza, die achter haar stond.

Als hoofd van de belichting en de elektriciteit werkte Serge Svetnoy nauw samen met cameraregisseur Halyna Hutchins. “Ik heb samen met haar aan bijna al haar films gewerkt. We deelden voedsel en water. We raakten verbrand in de zon, bevroren in de sneeuw tijdens opnames. We zorgden voor elkaar”, schrijft hij op Facebook. Hij postte ook de laatste foto van Halyna Hutchins op de filmset, net voor haar dood. Hutchins heeft een witte muts op en staat met haar rug naar de camera. We zien ook Alec Baldwin achteraan en Serge Svetnoy rechts van Hutchins. De foto is genomen in de kleine kerk op de Bonanza Creek Ranch in New Mexico.

Svetnoy stond “schouder aan schouder met Halyna” tijdens het fatale incident op de set van ‘Rust’. “Ik hield haar in mijn armen toen ze stierf. Ik had haar bloed op mijn handen.” Hij verwijt drie personen dat ze hun taak niet naar behoren uitvoerden. “De nalatigheid van de persoon die het wapen ter plaatse had moeten controleren en dit niet heeft gedaan. De persoon die moest aankondigen dat het geladen wapen ter plaatse was, heeft dit niet gedaan. De persoon die dit wapen had moeten controleren alvorens het naar de set te brengen, heeft dit niet gedaan.”

Volgens Svetnoy waren er “vakmannen aan het werk op alle afdelingen, behalve één: die verantwoordelijk is voor de wapens”. “Het kan niet dat een vrouw van vierentwintig een professional is op het gebied van wapens. Het kan niet dat haar vriendinnetje van min of meer dezelfde leeftijd, van op school, uit de buurt, van Instagram, of God weet waar nog meer, een professional is op dit gebied.” De belichtingsman verwijst naar de onervaren Hannah Gutierrez-Reed (24), die zelf na de opnames van haar eerste film als wapenverantwoordelijke vorige maand nog zei dat ze twijfelde “of ze er wel klaar voor was”.

Volledig scherm Cameraregisseur Halyna Hutchins met haar belichtingsman Serge Svetnoy. © VIA REUTERS

Svetnoy wijst vooral met de vinger naar de productie. “Om een cent te besparen neem je soms mensen in dienst die niet volledig gekwalificeerd zijn voor het ingewikkelde en gevaarlijke werk, en riskeer je het leven van de andere mensen in de buurt en ook je eigen leven”, schrijft hij op Facebook. “Ik begrijp dat je altijd vecht voor het budget, maar je kunt dit niet laten gebeuren. Op elke afdeling moet er altijd minstens één professional zijn die het vak kent. Het is een absolute must om zo’n tragedie, zoals die met Halyna, te voorkomen. Het is waar dat vakmannen soms iets meer kosten en soms iets veeleisender kunnen zijn, maar het is het waard. Geen bespaarde cent is het leven van een mens waard!”

Alec Baldwin, die het fatale schot per ongeluk loste, is zelf coproducent van de film. Svetnoy vermeldt hem ook expliciet: “Ik wens niemand toe wat acteur Alec Baldwin, die het wapen aangereikt kreeg op de set, nu doormaakt. Hij moet leven met de gedachte dat hij een mensenleven wegnam door onprofessionele mensen.”

Volledig scherm Halyna Hutchins. © VIA REUTERS

Volledig scherm Alec Baldwin was helemaal van slag na het incident. © AP

Volledig scherm De filmset bij de Bonanza Creek Ranch. © VIA REUTERS

