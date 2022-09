Honing eten na onthoofding: zo zag je Winnie the Pooh nog nooit

Het verhaal start bij een kantelpunt: Winnies goede vriend Christopher Robin groeit op en heeft genoeg van lieve knuffelberen. Zijn speelgoed belandt in de vuilbak, Christopher trekt de wijde wereld in. Maar dat schiet in het verkeerde keelgat van Winnie the Pooh en Knorretje. Het maakt ze woest dat hun trouwe compagnon hen zomaar achterlaat. “Tijd voor wraak", denken ze. Wanneer Christopher huiswaarts keert, wacht het duo hem op. Daar staat hem geen welkomstfeestje te wachten, maar eerder een vreselijk bloedbad. Al bij al blijven de twee in de kern wel dicht bij zichzelf. Zo smullen ze van een pot honing nadat ze iemand onthoofden. De geliefde personages uit de kindertijd van velen krijgen daarbij een ander gedaante in de film. Ze lijken volwassen mensen met een masker op.

In mei kondigde Rhys Waterfield het heuglijke nieuws van de film aan. Hij zou het snoezige imago van Winnie the Pooh overboord gooien en de gele teddybeer veranderen in een nachtmerrie. Volgens de Britse krant ‘The Guardian' zat er een serieuze vaart achter de productie. Het leek wel alsof de makers als eersten met een parodie over Winnie the Pooh naar buiten wilden komen. In januari werden de rechten van de honingliefhebber namelijk openbaar terrein. Wanneer de film precies wordt losgelaten op de wereld is nog niet duidelijk.