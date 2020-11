‘Home Alone’-regisseur haalt snoeihard uit naar reboot-plannen: “Toon wat respect”

Showbizz Het brokkenpar­cours van Macaulay Culkin: van piepjong natuurta­lent tot gepensio­neer­de dertiger

27 februari ‘Home Alone’ is al bijna drie decennia niet van het scherm op kerstavond weg te denken. Macaulay Culkin (39) groeide uit tot één van de grootste kindsterretjes, maar dat brak hem zuur op. De faam en het geld werden hem al snel te veel, want de familie Culkin was eigenlijk straatarm. Het leek er even op dat drugs en alcohol het einde zouden betekenen voor Macaulay, maar enkele jaren geleden herpakte hij zich. Hoewel hij verkondigde op ‘pensioen’ te zijn, zal hij binnenkort toch weer een rol aannemen in ‘American Horror Story’.