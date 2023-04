Hollywoodsterren Chris Pratt en Zoe Saldana strijken neer in Disneyland Paris voor filmpremière nieuwe ‘Guardians of the Galaxy’

FilmZaterdagavond vond in Disneyland Paris de Europese première plaats van ‘Guardians of the Galaxy vol. 3’. Hoofdrolspelers Chris Pratt en Zoe Saldana zakten af naar naar het Franse park om er hun nieuwste superheldenfilm voor te stellen in het toepasselijke decor van Marvel Avengers Campus, de plek waar de Marvel-avonturen tot leven komen. Helemaal klaar voor een laatste missie.

In het derde deel van ‘Guardians of the Galaxy’ zien we hoe deze geliefde buitenbeentjes de extreme schade herstellen, die superschurk Thanos heeft aangericht, om van Knowhere opnieuw een veilige plek te maken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor alle vluchtelingen die ontheemd zijn door het harde universum. Maar het duurt niet lang voordat hun leven op zijn kop wordt gezet door de echo’s uit het turbulente verleden van wasbeer Rocket. Peter Quill alias Star Lord verzamelt opnieuw zijn superheldenteam om het universum én het leven van Rocket te redden. Een gevaarlijke missie die, mocht ze mislukken, mogelijk het einde van de Guardians kan inluiden.

Volledig scherm De cast van 'Guardians of the Galaxy vol. 3' met Vin Diesel, Pom Klementieff, regisseur James Gunn, Chris Pratt, Zoe Saldana en Karen Gillan. © Photo by StillMoving.Net for Disney

‘Guardians of the Galaxy vol. 3’ is het slotstuk in de trilogie rond een groep superhelden die het universum wilt redden. Het is - onverwachts - één van de meest succesvolle franchises binnen Marvel geworden. De twee vorige films, uit 2014 en 2017, brachten maar liefst 773 en 863 miljoen dollar op. James Gunn schreef en regisseerde de drie ‘Guardians’-films. “Ik ben zo dankbaar”, vertelt Pratt in Disneyland Paris. Samen met een groot deel van de cast begroet de acteur - die opnieuw in de huid van Peter Quill/Star Lord kruipt - de fans in Marvel Avengers Campus waar ze plaatsnemen voor Quinjet, het iconische Avengers-vliegtuig. “God, James, Marvel. Ik bedoel, kijk hier eens naar. We zijn in de Marvel Avengers Campus. Het is hier zo mooi. En Disneyland Paris is zo cool en geweldig.”

Ook nam hij de tijd om de vele fans te bedanken. “Het is surrealistisch en fantastisch dat jullie hier vandaag met duizenden aanwezig zijn. Jullie hebben ons hele leven veranderd, we zijn jullie zo dankbaar. Dit is een moment dat ik nooit wil vergeten. Het waren tien buitengewone jaren voor Marvel.” Zijn geliefde Gamora wordt vertolkt door Zoe Saldana die vorig jaar nog schitterde in ‘Avatar’. “Ik heb alleen maar mooie herinneringen aan tien jaar ‘Guardians of the Galaxy’, maar als ik er toch één memorabel moment moet uitkiezen dan was het tijdens de opnames van onze eerste film”, aldus de actrice. “Toen we de gecomponeerde muziek van een bepaalde scène hoorden, begon iedereen te wenen. Op dat moment voelde ik voor de eerste keer: ik maak deel uit van iets heel bijzonders.”

Volledig scherm Chris Pratt ging met veel plezier op de foto met de fans. © Photo News

Volledig scherm Zoe Saldana, hier op de foto met haar personage Gamora, zag er verbluffend uit in haar jurk. Al had de actrice zich wel wat mispakt aan het Parijse weer, maar gelukkig mocht ze het kostuumvest lenen van haar tegenspeler Pratt. © Disneyland Paris

Volledig scherm Actrice Jennifer Holland kwam mee naar Disneyland Paris om haar man, regisseur James Cunn, te steunen. Allebei waren ze onder de indruk van de sfeer in Marvel Avengers Campus. “Het is een droom om hier te zijn", aldus de regisseur. © Photo News

Karen Gillan zien we dan weer aan het werk als Nebula. “Wat Guardians of the Galaxy zo bijzonder maakt, is dat je kunt kiezen voor een familie. Ook al groeide je niet op in een extreem liefdevolle en ondersteunende omgeving, je kunt later altijd mensen ontmoeten die dat wel zijn om zo samen een ‘familie’ te vormen.” En in de film is Mantis, het personage van Pom Klementieff, de lijm die de familie samenhoudt. “Haar kracht is empathie. Voor haar is het belangrijk dat de anderen zich goed voelen. Ze is droevig als dat niet het geval is. Al heeft ze in dit derde deel wat meer karakter. Ze is sterker en heeft meer zelfvertrouwen.” Maar één van de meest populaire personages uit Guardians of the Galaxy is en blijft zonder twijfel de pratende boom Groot, met de stem van niemand minder dan Vin Diesel. “Ik hou zo van mijn personage”, zegt de acteur. “Hij is zo dynamisch, ik voel me zo dankbaar en gezegend dat ik iets mag toevoegen aan dit icoon. En het is één van de personages waar ik het meeste trots op ben. Ik voel me het gelukkigste kind in de wereld dat ik hem mag spelen.” Voorts verleent Bradley Cooper zijn stem aan Rocket, kruipt Sylvester Stallone in de huid van Stakar en geeft Dave Bautista gestalte aan Drax. De slechterik van dienst, Adam Warlock, wordt gespeeld door Will Poulter.

Volledig scherm “We prijzen ons zo gelukkig dat we dit mogen ervaren”, zegt Karen Gillan die koos voor een gedrapeerde blouse met één schouder én een minirok. “Dit is geen normale filmpremière, het is zoveel groter.” © Photo News

Volledig scherm De Franse actrice Pom Klementieff, die Mantis speelt in de film, stal de show in een jurk met polkadots. Niet meteen praktisch voor een ritje in de Avengers-achtbaan, maar die had ze al getest (en goedgekeurd) bij de opening. © Disneyland Paris

Volledig scherm Vin Diesel scoorde een selfie met zijn personage Groot. © Disneyland Paris

Dat de cast van ‘Guardians of the Galaxy vol. 3’ voor Disneyland Paris koos om hun film voor te stellen aan het Europese publiek is geen toeval. Vorige zomer opende in het Walt Disney Studios Park het gloednieuwe themagebied ‘Marvel Avengers Campus’ dat helemaal in het teken staat van de superhelden. In de interactieve darkride ‘Spider-Man W.E.B. Adventure’ kunnen bezoekers levensechte webben uit hun pols schieten om de op hol geslagen spinnenrobots uit te schakelen. Wie het graag wat wilder heeft, kan op razendsnelle ruimtemissie gaan met Iron Man en Captain Marvel in de achtbaan ‘Avengers Assemble: Flight Force’.

Volledig scherm Karen Gillan, Zoe Saldana, Chris Pratt, regisseur James Gunn, Pom Klementieff en Vin Diesel voor poseren voor de Quinjet, het kenmerkende vliegtuig uit Avengers dat in Marvel Avengers Campus staat. © Disneyland Paris

Volledig scherm Karen Gillan, Zoe Saldana, Chris Pratt, regisseur James Gunn, Pom Klementieff en Vin Diesel voor poseren voor de Quinjet, het kenmerkende vliegtuig uit Avengers dat in Marvel Avengers Campus staat. © Photo by StillMoving.Net for Disney

De Marvel-helden lopen ook rond in deze zone om de campus te verdedigen tegen indringers, met de nodige actie en spanning. Zelfs op de daken. Daarnaast kan je deze figuren van dichtbij ontmoeten en zelfs samen trainen of dansen dankzij allerlei interactieve toepassingen. Tijdens ‘Guardians of the Galaxy: Dance Challenge’ zijn Star-Lord en Gamora dringend op zoek naar nieuwe Guardians mét danstalent om de planeet te redden tijdens een epische dance-off. Om weer op kracht te komen van al die heldendaden zijn er natuurlijk ook diverse gethematiseerde eetgelegenheden.

Volledig scherm Guardians of the Galaxy: Dance Challenge © Disneyland Paris

‘Guardians of the Galaxy vol. 3’ is vanaf 3 mei te zien in de Belgische bioscopen. Het themagebied ‘Marvel Avengers Campus’ ontdek je in Disneyland Paris. Meer info via disneylandparis.com.

