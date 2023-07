Hollywoodacteurs staken, welke gevolgen heeft dat voor u als kijker? Alle vragen beantwoord

FilmDe kogel is door de kerk. Er wordt nog steeds gestaakt in Hollywood, en vanaf nu staakt de acteursbond mee. Een historische gebeurtenis. De grote studio’s konden geen akkoord sluiten met de vakbonden, dus vanaf vandaag leggen maar liefst 400 wereldberoemde acteurs het werk neer, en die gevolgen zullen we voelen tot in onze eigen zetel én cinemazaal. Grote films zoals ‘Avatar’ en shows zoals ‘The Witcher’, ‘House of the Dragon’ en ‘Stranger Things’ zijn in gevaar. “De héle industrie ligt nu echt stil.”