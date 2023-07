Hollywoodacteurs staken vanaf vandaag: “Cast van ‘Oppenheimer’ verliet prompt de première”

Film RECENSIE. ‘Indiana Jones And The Dial Of Destiny’: leuk, maar was die digitale botoxkuur van Harrison Ford nu écht nodig?

Een klappende zweep, melige oneliners en een hoed die al bijna even belangrijk is als het personage zelf: Indiana Jones is terug voor zijn allerlaatste avontuur in de bioscoop. En wat voor één. Disney brengt ons de bloedstollende actie die we van de klassieke held gewoon zijn. Het is zo’n film waarvan men al jaren zegt ‘ik wou dat ze die nog maakten’. Maar be careful what you wish for: de prent mispakt zich aan magisch realisme, en een Harrison Ford (80) die er dankzij de speciale effecten helemaal niet zo realistisch uitziet.