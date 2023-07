‘Holly’ van Fien Troch geselecteerd voor prestigieuze Filmfestival van Venetië

In de vijfde langspeelfilm van Fien Troch volgen we Holly, een 15-jarig meisje. Nadat ze een dodelijke schoolbrand lijkt voorspeld te hebben zijn alle ogen op haar gericht. Lerares Anna is geïntrigeerd door het vreemde voorgevoel van Holly en nodigt haar uit om aan vrijwilligerswerk te doen in de rouwende gemeenschap. Overal waar ze komt geeft Holly rust, warmte en hoop aan wie ze ontmoet. Maar al snel beginnen mensen haar speciale gave op te zoeken en wordt er steeds meer van Holly geëist.

“Het is een ongelofelijke kans om met ‘Holly’ in Venetië in wereldpremière te gaan. Ik heb een bijzondere band met het festival en het is dan ook de perfecte start voor de internationale festivalcarrière van de film”, zegt Fien Troch. De regisseuse won met haar film ‘Home’ in 2016 op het festival de prijs voor Beste Regie. “Dat we nu 7 jaar later worden uitgenodigd voor de Officiële Competitie, daar kon ik enkel van dromen. Het bevestigt dat er nog plaats is voor films als ‘Holly’.”