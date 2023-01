Hoe komt het toch dat ‘Sherlock Holmes 3' twaalf jaar na vorige prent nog steeds niet gemaakt is? “Er loopt vanalles mis”

FilmDeze maand is het inmiddels twaalf jaar geleden dat we nog eens konden genieten van Robert Downey Jr in de rol van Sherlock Holmes, in één van de gelijknamige films. Hoewel de derde film in de populaire reeks steevast op de releaselijsten van Warner Bros. blijft staan, en volgens de filmstudio dus nog steeds gemaakt zal worden, moeten we nog steeds op onze honger blijven zitten. Een mysterie dat alleen Sherlock zelf kan oplossen?

We hebben allemaal wel eens last van uitstelgedrag, maar in het geval van ‘Sherlock Holmes 3' maken de filmmakers het wel érg bont. Even het geheugen opfrissen: de ‘Sherlock Holmes’-reeks, die begon in 2009, telt momenteel twee films. Beiden met Robert Downey Jr in de charismatische hoofdrol van detective Sherlock, en Jude Law als zijn trouwe metgezel, Dr. John Watson. De films staken Holmes in een ruw jasje dat we nog niet vaak op het scherm hebben gezien, maar dat wel dicht aansluit bij de Sherlock Holmes die beschreven werd in de boeken van Arthur Conan Doyle, waarop het verhaal gebaseerd is. De schijnbaar hoogbegaafde Sherlock liegt, bedriegt en bokst zijn weg door elk mysterie.

Het is al van 2011 geleden dat we de tweede film in de reeks, ‘Sherlock Holmes: Game of Shadows’, konden bekijken. Kort na de release van die prent werd een nieuwe, derde installatie van de trilogie aangekondigd. Geen wonder, want de voorgangers bleken erg geliefd door bioscoopgangers. In totaal brachten ze een miljard op in de internationale box office, een lucratieve zaak voor de makers. ‘Game of Shadows’ had bovendien een spannend, open einde, dat vroeg om een vervolg.

Wel, dat vervolg is officieel nog steeds onderweg. Warner Bros. heeft nooit aangegeven dat het project opgedoekt is, en blijft de film steevast opnemen in hun releaselijsten - de persdocumenten waarop nieuwe films worden aangekondigd. Enkel is ‘Sherlock Holmes 3' en meer dan een decennium voorzien van het bijschrift ‘datum onbekend’. We weten dat Downey Jr en Law destijds hun krabbel hebben gezet voor een derde film, maar het is niet geweten of de studio hen na zoveel jaar nog steeds aan die belofte kan houden. In het verleden lieten ze wél optekenen dat ze het na enkele jaren uitstel nog steeds zagen zitten. Een sprankeltje hoop kwam er in 2015, toen bekend werd gemaakt dat de film gepland stond voor een release op kerstdag 2022. Maar helaas, 2023 is gearriveerd, zonder Sherlock.

Verhaal niet op punt

Waarom duurt het zo lang? Eerst en vooral omdat het verhaal niet op punt staat. Hoewel complete herzieningen van een script niet abnormaal zijn voor een blockbuster, is ‘Sherlock 3' al iets te vaak herschreven. Een script door Drew Pearce en James Coyne (die de film uit 2011 schreven) werd geweigerd. Een volgende versie door Nicole Perlman (‘Captain Marvel’) en Gary Whitta (‘Star Wars: Rogue One’), haalde de selectie ook niet. De persoon de er momenteel een gooi naar mag doen is ‘Narcos’-bedenker Chris Brancato. Het valt dus op dat de studio er moeite mee heeft om een volwaardig einde te breien aan hun verhaal.

“Ooit nog gemaakt”

Regisseur Dexter Fletcher heeft er vertrouwen in dat de film ooit nog gemaakt zal worden. De eerste twee films werden geregisseerd door Guy Ritchie, maar bij de derde neemt hij het over. “Er waren verschillende redenen voor, niet in het minst de coronapandemie”, legt hij uit. “Die zorgde ervoor dat een release in 2022 onmogelijk was, want we konden niet filmen.” Bovendien vormden ook de agenda’s van de acteurs een groot probleem. Robert was tot voor kort één van de belangrijkste Marvel-gezichten. In de superheldenfrancise van Disney speelde hij het personage Tony Stark, ofwel Iron Man. Om de zoveel jaar verscheen hij in een nieuwe Marvelfilm, waardoor er geen tijd overbleef voor een grootschalige productie, zoals ‘Sherlock Holmes 3'. “Ik denk dat het alles te maken heeft met de juiste mensen die beschikbaar moeten zijn op het juiste moment. Tijdens de pandemie zijn alle schema’s door elkaar gegooid, iedereen deed maar wat, iedereen verspreidde zich.” Want uiteraard, de aanwezigheid van Sherlock Holmes in zijn eigen film, dat is “elementary”, zoals het personage zelf zou zeggen.

“Ik denk wel dat we hem nog gaan maken”, benadrukt Fletcher. “Ik vind dat hij gemaakt moét worden. Helaas weet ik niet hoe het zit met de tijdlijn. Maar ik weet dat er nog steeds veel vraag is naar de film, en ik ben er ook zeker van de andere belangrijke personen dat héél goed beseffen.”

Guy Ritchie-geruchten

Andere geruchten doen dan weer de ronde over Guy Ritchie. De man deed een prima job tijdens de opnames van de eerste twee films, en volgens insiders zou de studio graag hebben dat hij terugkeert. Onder de tafel zouden er plannen worden gesmeed om hem alsnog aan te stellen als regisseur, en Fletcher aan de kant te schuiven. Daarvoor moeten ze wel wachten tot zijn agenda weer vrij is, en dat blijkt moeilijk. In het verleden overlapte de planning voor ‘Sherlock Holmes 3' namelijk al met die van bijvoorbeeld ‘Aladdin’, een film die Ritchie voor Disney maakte. “Een derde film met Ritchie zou kunnen voorkomen dat Holmes hetzelfde lot ondergaat als vele andere sequels en trilogieën”, zegt een insider. “Een laatste film met zeer slechte reviews. De huidige stijl - en dus de huidige regisseur - behouden, is hun beste optie.”

Het moét met kerst

Nog een andere strategie die de studio gebruikt om opbrengst te garanderen, is een release op kerstdag. “Ze zullen er alles aan doen om ook de derde film in de kerstperiode uit te brengen. Dat zorgde al twee keer voor een grote opbrengst, en dat zal het zeker nog eens doen. Maar dat betekent wel opnieuw uitstel. Zelfs als de film af zou zijn in januari, zouden ze tot december wachten om hem uit te brengen.

Uit al die info kunnen we slechts één ding duidelijk vaststellen: de productie van de prent is nog niet in gang gezet. We zullen dus minstens nog een handvol jaren moeten wachten. Hopelijk niet nog eens een decennium...

