Hoe een acteur van 80 zichzelf speelt als 44-jarige: Harrison Ford ondergaat digitale verjonging voor vijfde en laatste Indiana Jones

Film RECENSIE. Stop met mopperen over haar looks: ‘The Little Mermaid’ is de eerste oerdegelij­ke Disneyrema­ke

Disney’s trend om oude klassiekers in een nieuw jasje te steken, zit niet bij iedereen lekker. Terecht, want soms sloegen ze de bal ronduit mis. Maar goed, geen geklaag en gezaag meer eens je deze topper achter de kiezen hebt. Wie de controverse omtrent haar looks aan de kant legt, moet concluderen dat ‘The Little Mermaid’ ons voor de allereerste keer exact geeft wat we van een Disneyremake verwachten.