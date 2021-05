Hilarische ‘Borat’-sketch, slijmdouche voor Scarlett Johansson en ‘WandaVision’ grote winnaar: dit waren de MTV Movie Awards

FILMAfgelopen nacht vonden de MTV Movie Awards plaats. De populaire Disney+-serie ‘WandaVision’ nam maar liefst vier prijzen mee naar huis. Het meest opvallende moment van de avond was ongetwijfeld toen acteur Sacha Baron Cohen nog eens in de huid kroop van Borat, Ali G en Brüno. Maar ook de speech van Scarlett Johansson zal fans bijbleven, want zij kreeg een groene slijmdouche.

De Marvel-serie ‘WandaVision’ werd maar liefst vijf keer genomineerd en kon vier prijzen in de wacht slepen. De reeks won de felbegeerde prijs voor beste show en versloeg zo onder meer ‘Bridgerton’, ‘Cobra Kai’, ‘Emily in Paris’ en ‘The Boys’. Hoofdrolspeelster Elizabeth Olsen (32) nam de award van beste prestatie in een show mee naar huis. De actrice bedankte haar Marvel-fans toen ze haar gouden popcornbeeldje in ontvangst nam. “Jullie zijn gewoon de grootste fans die iemand kan hebben en ik speel deze rol al zeven jaar supergraag”, zei ze.

Volledig scherm Actrice Elizabeth Olsen nam de award van beste prestatie in een show mee naar huis © VIA REUTERS

Olsens co-star Kathryn Hahn (47) won de award voor beste slechterik. Hahn vertelde dat deze rol op haar lijf geschreven is. “Toen ik op de middelbare school zat, speelde ik mee in de ‘Wizard of Oz’. Ik wilde echt Dorothy zijn omdat ik dan rode pantoffels mocht dragen, maar diep vanbinnen besefte ik dat de rol van de boze heks helemaal mijn ding was.” De twee actrices wonnen ook samen de award voor het beste gevecht. “Dit is zo ironisch, want eigenlijk hou ik enorm veel van ‘Lizzie’”, zei Hahn. “Eigenlijk hadden we de award voor de beste kus moeten winnen”, lachte Olsen.

Volledig scherm Actrice Elizabeth Olsen en haar co-star Kathryn Hahn wonnen samen de award voor het beste gevecht © VIA REUTERS

Borat, Ali G en Brüno vechten voor de komedie-prijs

Sacha Baron Cohen (49) zorgde voor heel wat hilariteit bij het in ontvangst nemen van de Comedic Genius Award. Die prijs eert een acteur die een enorme bijdrage heeft geleverd aan de wereld van de komedie. In plaats van een gewone bedankingsspeech, bracht de acteur Borat, Ali G en Brüno terug tot leven via een video.

Volledig scherm Sacha Baron Cohen als Ali G, Borat en zichzelf © VIA REUTERS

Cohen transformeerde eerst in zijn iconische Borat-personage om de prijs in ontvangst te nemen. “Bedankt, Prins Harry. Ik ben erg opgewonden om op dit gloednieuwe muziektelevisiekanaal te zijn. Ik ben erg blij deze beker met gouden tanden te ontvangen”, grapte hij als Borat. Borat werd al snel onderbroken door Cohen’s satirische personage Ali G. “Ik zou deze prijs moeten krijgen, niet jij. Ik was de oorspronkelijke gangster”, vertelt Ali G.

Terwijl Ali G. en Borat discussiëren over de winnaar van de award, komt de echte Cohen tussenbeide om de mannen te onderbreken en de onderscheiding zelf in ontvangst te nemen. Maar Cohens serieuze toespraak wordt afgebroken door de Oostenrijkse modegoeroe Brüno, uit de gelijknamige film uit 2009, waarop de echte Cohen “Jezus” roept. “Nee, eigenlijk ben ik Jezus niet, ook al ben ik al een paar keer aan een kruis genageld. En trouwens, ik heb veel meer volgers dan Jezus in Azië”, vertelt Brüno.

Slijmdouche in de verkeerde show

Het meest eigenaardige moment tijdens de MTV Movie Awards was ongetwijfeld de speech van Scarlett Johansson (36). De actrice ontving de Generation Award en bedankte haar fans via een videospeech. Haar echtgenoot, Colin Jost, verraste de actrice vlak na haar toespraak door een schaal groen slijm over haar heen te gieten. “What the fuck”, riep Johanson uit, waarop Colin zei: “MTV, je bent geslijmd.” De actrice en heel wat kijkers waren verbaasd, want slijm over iemand kieperen is de traditie van een andere awardshow: de Kids’ Choice Awards van jeugdzender Nickelodeon.

Opzichtige outfits op de rode loper

Door de coronacrisis was het voor heel wat sterren al lang geleden dat ze nog eens op een rode loper konden staan. Dat sommigen de keuze van een extravagante, maar toch elegante outfit al verleerd waren, konden enkele sterren niet wegsteken.

Volledig scherm Addison Rae © Getty Images for MTV/ViacomCBS

Volledig scherm Madison Bailey © Getty Images for MTV/ViacomCBS

Volledig scherm Victoria Pedretti © Getty Images for MTV/ViacomCBS

Volledig scherm Yvonne Orji © Getty Images for MTV/ViacomCBS

Een overzicht van alle winnaars: Best Movie: ‘To All the Boys: Always and Forever’ Best Show: ‘WandaVision’ Best Performance in a Movie: Chadwick Boseman, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ Best Performance in a Show: Elizabeth Olsen, ‘WandaVision’ Best Hero: Anthony Mackie, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ Best Kiss: Chase Stokes & Madelyn Cline, ‘Outer Banks’ Best Comedic Performance: Leslie Jones, ‘Coming 2 America’ Best Villain: Kathryn Hahn, ‘WandaVision’ Breakthrough Performance: Regé-Jean Page, ‘Bridgerton’ Best Fight: Elizabeth Olsen vs. Kathryn Hahn, ‘WandaVision’ Most Frightened Performance: Victoria Pedretti, ‘The Haunting of Bly Manor’ Best Duo: Anthony Mackie & Sebastian Stan, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ Best Musical Moment: “Edge of Great”, ‘Julie and the Phantoms’

LEES OOK: