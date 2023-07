Hij noemde zich ‘de dood zelve’, maar kreeg daar achteraf spijt van: wie was Oppenheimer, uitvinder van de atoombom?

Film Zo klinkt populaire ‘The Little Mer­maid’-song in 22 talen

De nieuwste live-action-film van Disney, ‘The Little Mermaid’, blijft scoren in bioscopen wereldwijd. Het avontuur van zeemeermin Ariel weet de harten van zowel de iets oudere, als nieuwe generatie te veroveren. Disney plaatste nu ook een speciale versie van het nummer ‘Part of Your World' online, gezongen in 22 talen.