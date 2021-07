Hier zijn ze dan: deze piepjonge acteurs worden binnenkort Marvels nieuwe ‘Avengers’

FilmDisney is volop bezig met het opzetten van de volgende reeks Marvelfilms. De superhelden blijven immens populair bij kijkers, maar verschillende vaste waarden hangen hun cape liever aan de haak. De oplossing? Een team van piepjonge nieuwkomers neemt binnenkort te fakkel over in ‘Young Avengers’.

We kennen allemaal Thor, Iron Man, Black Widow, de Hulk en Captain America, maar binnenkort vliegt een nieuwe reeks helden de bioscoop binnen. De Young Avengers bestaan al jaar en dag in de comics van Marvel, en worden straks gepromoveerd naar het grote scherm. Dat bevestigde Marvel-CEO Kevin Feige in een interview.

Intussen weten we bovendien al voor een groot deel welke acteurs zich binnenkort in spandex zullen hullen. Enkele van hen hebben we namelijk al zien passeren in de Marvelreeksen op Disney+. Het team in de strips bestaat uit verschillende leden waarvan deze helden het vaakst terugkeren: Patriot, Wiccan, Speed, Kid Loki, Miss America, Stature, Hawkeye en Hulkling.

Wiccan en Speed zijn de kinderen van heldin Wanda, die de hoofdrol speelde in ‘WandaVision’. De acteurs die haar kroost vertolkten in de reeks waren erg jong, dus zij zullen in de films waarschijnlijk worden vervangen door oudere jongeren. Het zegt echter veel dat we hen al hebben zien opduiken: de kans is erg groot dat zij deel zullen uitmaken van het nieuwe team.

De nieuwe garde

De identiteit van Hawkeye is al wel bevestigd. Die rol wordt in het Marvel Cinematic Universe momenteel vertolkt door Jeremy Renner. Hailee Steinfeld (24) zal zijn dochter spelen in de komende Disney+-reeks ‘Hawkeye’, en daarna de rol van hem overnemen.

Volledig scherm Hailee Steinfeld © Photo News

Stature is de dochter van Ant-Man, gespeeld door Paul Rudd. Zij zal vertolkt worden door Kathryn Newton (24), die we al kennen uit de Netflix-reeks ‘The Society’.

Volledig scherm Kathryn Newton © RTL-TVI

Kid Loki stal de show in de voorlaatste aflevering van de Disney+-reeks ‘Loki’, en wordt gespeeld door Jack Veal. Hij is nog maar 14 jaar oud en speelt een jongere versie van het personage van Tom Hiddleston.

Volledig scherm Jack Veal © Disney

De rol van Miss America gaat naar de 15-jarige Xochitl Gomez, die we al kennen uit ‘The Baby-Sitters Club’. Zij zal voor het eerst opduiken in de film ‘Doctor Strange: Multiverse of Madness’, die later dit jaar in de zalen zal spelen.

Volledig scherm Xochitl Gomez © REUTERS

Patriot kregen we al even te zien in ‘The Falcon and the Winter Soldier’, en wordt gespeeld door Elijah Richardson (23).

Volledig scherm Elijah Richardson © Disney

Wanneer de ‘Young Avengers’ voor het eerst hun eigen film zullen krijgen, is nog niet bekend.

LEES OOK

Volledig scherm De Young Avengers: van links naar rechts. Wiccan & Speed (aangekondigd, nog niet gecast), Xochitl Gome als Miss America, Hailee Steinfeld als Hawkeye, Kathryn Newton als Stature, Elijah Richardson als Patriot en Jack Veal als Kid Loki. © Marvel/Disney/Getty/Photo News