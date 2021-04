Hier kan je de winnende Oscarfilms bekijken

FilmAfgelopen nacht zijn in Los Angeles de Oscars uitgereikt. Normaal gezien is de ceremonie een hoogdag voor de bioscopen, maar die zijn in ons land voorlopig nog gesloten. Al zijn er al veel winnende films te zien bij verschillende streamingdiensten. Wij geven een overzicht zodat je kan meegenieten van enkele toppers.

Oscarwinnares Frances McDormand, die het beeldje voor ‘beste actrice’ voor haar rol in ‘Nomadland’ mocht ontvangen, riep tijdens de show op om de Oscargenomineerde films in de bioscoop te bekijken. “Alsjeblieft, bekijk onze film op het grootst mogelijke scherm. En op een dag, heel gauw, neem dan iedereen die je kent mee naar de bioscoop, schouder aan schouder in die donkere ruimte, en bekijk er elke film die hier vanavond aan bod kwam.” Van zodra onze filmzalen opnieuw open zijn, zullen heel wat mensen dat doen, maar tot dan moeten we wel de streamingdiensten raadplegen.

‘Nomadland’, de grote winnaar van de Oscars, is vanaf 30 april te zien op Disney+. Het is lang de bedoeling geweest om de film eerst in de bioscoopzalen uit te brengen, maar Disney lijkt nu toch het succes van de film te willen verzilveren. Een andere Oscarwinnende film die op Disney+ te zien is, is de animatiefilm ‘Soul’.

Bekijk hier de trailer van ‘Nomadland’.

De Belgisch-Amerikaanse film ‘Sound of metal’, die twee Oscars wegkaapte (‘beste regie’ en ‘beste montage’), is te zien via Amazon Prime.

Bekijk hier de trailer van ‘Sound of Metal’

Op Netflix kan je kijken naar ‘Mank’, een zwart-witfilm die zich afspeelt in het Hollywood van de jaren 30, was maar liefst 10 keer genomineerd en won 2 prijzen. Netflix viel ook in de prijzen met de kortfilm ‘Two distant strangers’, de korte animatiefilm ‘If anything happens, I love you’ en de documentaire ‘My octopus teacher’.

Bekijk hier de trailer van ‘Mank’

‘Ma Rainey’s Black Bottom’ ging niet met de Oscar van ‘beste acteur’ voor Chadwick Boseman lopen, maar wel met de Oscars voor ‘beste kostuum’ en ‘beste make-up en haarstyling’. De film ik ook te bekijken op Netflix.

Bekijk hier de trailer van ‘Ma Rainey’s Black Bottom’

‘Tenet’ was vorige zomer al te zien in de bioscoopzalen. De film is al aan tweede leven begonnen via video on demand en is ook te zien via Telenet en Proximus. Ook ‘Judas and the Black Messiah’ zal te zien zijn via de twee providers te zien zijn vanaf 28 april.

Bekijk hier de trailer van ‘Tenet’

Enkele winnende films zijn nog niet legaal in ons land te zien, maar komen eerst in de bioscoop uit. Het gaat om ‘Promising young woman’, ‘The father’ en ‘Minari’. De beste internationale film ‘Drunk’ (Another round) is ook al te bekijken via video on demand, maar komt ook nog in de zalen.

