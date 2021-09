Hier is hij eindelijk: de laatste trailer van Bond-film ‘No Time To Die’

FilmHet wachten is eindelijk voorbij: deze maand kunnen we naar de nieuwste James Bond-film gaan kijken in de bioscoop. Helaas was zelfs 007 niet immuun aan corona, en werd de film meer dan een jaar uitgesteld. Vanaf 30 september speelt ‘No Time To Die’ in de zalen.