Het summum van ‘Barbenheimer’: ‘Oppenheimer’-acteur Cillian Murphy ziet rol als Ken wel zitten

Film‘Barbenheimer’ - een samentrekking van dé twee films van ‘t moment: ‘Barbie’ en ‘Oppenheimer’ - domineert nog steeds de cinemazalen. En ook online struikel je over memes die de prenten op een grappige manier combineren. Acteur Cillian Murphy (47), die de hoofdrol speelt in ‘Oppenheimer’, ziet het alvast zitten om deel uit te maken van het roze ‘Barbie’-universum.

“Of ik een Ken zou willen spelen in ‘Barbie 2'? Uiteraard!”, aldus Murphy in een interview met ‘Cinéfilos’. “Ik lees met veel plezier het script en hou de deur open voor een gesprek.” De acteur heeft evenwel nog niet de tijd gevonden om de eerste ‘Barbie’-film te bewonderen. “Ik sta te popelen om te gaan kijken”, lacht hij. “Het is een meerwaarde voor de cinemawereld dat er deze zomer zoveel leuke blockbusters op het programma staan.”

Sinds de twee films op 21 juli in de zalen verschenen, regent het ‘Oppenheimer’-memes online. Hoe Cillian Murphy er zou uitzien als Ken, kan je alvast hieronder aanschouwen. Of er een vervolg komt op de ‘Barbie’-film is trouwens nog niet zeker. “Het kan nog een miljoen verschillende kanten uit”, aldus actrice Margot Robbie in een interview.

Ook in België is ‘Barbenheimer’ een gigantische hit. Warner Bros. bevestigde dat ‘Barbie’ de beste release kende van het hele jaar, met een opbrengst van 1.829.000 euro en zo’n 180.000 bezoekers in totaal. ‘Oppenheimer’ blijkt dan weer de best scorende film van regisseur Christopher Nolan in ons land, met 115.000 toeschouwers (dat is 17% meer dan de voormalige titelhouder ‘The Dark Knight Rises’).

