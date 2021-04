Het schrijven van ‘Avatar’-vervolgfilms liep niet van leien dakje: “Ik moest dreigen dat ik hen zou ontslaan”

“Toen ik begon met het schrijven van de sequels, besefte ik maar al te goed dat het om drie films ging - later vier”, legt James Cameron uit in de podcast. “Ik verzamelde een groep schrijvers rondom mij en zei: ‘Ik wil geen enkel nieuw idee horen, tot we hebben ontdekt wat er precies werkte bij de eerste film, wat een gevoelige snaar raakte bij het publiek’.” Geen slecht idee, maar z’n schrijvers liepen niet meteen in het gelid. “Ze wilden maar blijven praten over nieuwe verhalen”, zegt Cameron. “Ik zei: ‘Dat doen we nu nog niet.’ Uiteindelijk moest ik dreigen dat ik hen zou ontslaan omdat ze deden wat schrijvers nu eenmaal doen: proberen om nieuwe verhalen te creëren. ‘We moeten eerst begrijpen wat die connectie was en die beschermen’, verzekerde ik hen.”

Uiteindelijk gaven de schrijvers toe. Samen met de regisseur keken ze opnieuw naar de eerste film en bedachten ze een structuur op drie niveaus die zou verklaren waarom de film zo’n ongelofelijk succes was. De eerste laag was de plot, de verhaallijn die aan de oppervlakte lag. De tweede laag was thematisch: “Het spirituele, de thema’s van kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, misbruik van mensenrechten”, klinkt het bij de regisseur. Maar de derde laag bleek het allerbelangrijkste. “Daar waren we het allemaal over eens”, zegt Cameron. “Dat niveau was zoals een droom, je kunt het niet uitleggen in een zin. Het was een gevoel van hunkeren om erbij te kunnen zijn. Of het nu de hunkering is om ook te kunnen vliegen - dat gevoel van vrijheid - of om ook in het bos kunnen zijn, waar je de aarde ruikt. Het sprak mensen aan op een dieper niveau.”