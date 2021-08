Het rommelt bij Disney, met ‘dank’ aan de nieuwe CEO: “Die rechtszaak van Scarlett Johansson? Allemaal zijn fout”

Er wordt volop bijgebouwd in hun pretparken, hun Marvel-superhelden nemen de wereld over en bovendien worden er ook nog eens Disneyklassiekers gereboot aan de lopende band. Alle tekenen aan de wand wezen erop dat het Disney voor de wind ging. Scarlett Johansson (36) sloeg die illusie echter aan diggelen toen ze het bedrijf vorige maand aanklaagde wegens contractbreuk. De Amerikaanse actrice zou er niet van op de hoogte zijn gebracht dat haar laatste Marvel-film, ‘Black Widow’, tegelijkertijd in de bioscopen en op Disney+ zou worden uitgebracht. Haar bonus hangt namelijk rechtstreeks af van het aantal cinematickets die verkocht worden, en dat aantal daalt aanzienlijk wanneer kijkers ook thuis toegang hebben tot de film. Disney haalde vervolgens uit door haar claim ‘triest en verontrustend’ te noemen: “Ze krijgt al 17 miljoen euro als loon.” Maar zowel fans als collega’s uit de sector staan achter haar: “Contractbreuk is contractbreuk”, klinkt het. “Of dat nu gaat om 100 euro of over 10 miljoen." Maar er worden ook andere dingen gefluisterd in de donkere hoekjes van het internet. Zo wijzen vele Disneyfanaten een schuldige aan, zijnde Bob Chapek.