Het rare, maar waargebeurde verhaal achter horrorfilm ‘Cocaine Bear’: “Hij at twintig kilo drugs en stierf aan een overdosis”

FILM 'All Quiet on the Western Front' grote winnaar en Austin Butler houdt het niet droog: dit waren de BAFTA’s

Zondag werden in Londen de prestigieuze BAFTA’s uitgereikt, de Britse variant van de Oscars. ‘All Quiet on the Western Front’ van regisseur Edward Berger was ongetwijfeld de grote winnaar van de avond. De Duitse oorlogsfilm werd bekroond als beste film en sleepte in totaal zeven awards binnen. Ook Austin Butler en Cate Blanchett vielen in de prijzen. Wij geven een overzicht van alle hoogtepunten.