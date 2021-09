“Het lijkt wel alsof Bond last heeft van een lage druk”: zo reageren critici wereldwijd op ‘No Time To Die’

FilmDe wereld heeft lang moeten wachten op de première van ‘No Time To Die', die door de coronacrisis meerdere keren werd uitgesteld. Nu is de laatste passage van Daniel Craig (53) als meesterspion eindelijk in première gegaan (bij ons pas vanaf donderdag in de zalen). Maar is de film wel de moeite?

Al van bij het eerste aantreden van Daniel Craig als James Bond (in ‘Casino Royale' uit 2006) was het duidelijk: zijn Bond zou een pak serieuzer en dramatischer worden dan z'n voorgangers, die toch vooral bekend stonden als gewelddadige playboys zonder al te veel gevoelens. Maar Craig en producenten Barbara Broccoli en Michael G. Wilson wilden het anders: een Bond met diepgang, met gevoelens. “De maturiteit van Craig wordt duidelijk in z'n emoties. Hij is nog steeds zelfverzekerd en agressief, maar ook grillig en snel kwaad. Hij is nooit kwetsbaarder geweest - ook z'n personage niet - dan hier", klinkt het in The New York Post. “Hij is briljant in ‘No Time To Die’", klinkt het dan weer in The Independent. “Hij overtreft iedereen rondom hem. Zijn in graniet gebeeldhouwde trekken verkreukelen op de juiste manier en altijd op het juiste moment. Zijn Bond heeft een oceaan aan gekwetste emoties weggeborgen die aan de oppervlakte proberen te komen." Dat beaamt ook NRC, al is er toch een puntje van kritiek: “Craig speelt een James Bond die nadrukkelijk in contact moet komen met zijn gevoel, die moet leren om zich ‘kwetsbaar op te stellen’ en ook een zorgzame kant blijkt te hebben. Dat is allemaal goedbedoeld. Wie weet draagt Bond zo zelfs een steentje bij aan het bestrijden van de veel gesmade ‘toxische mannelijkheid’. Maar erg onderhoudend is zo’n personage niet. Het zijn eigenlijk ook net zulke voor de hand liggende clichés als bij de machoman die Bond in het verleden was.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Critici prijzen de rol van Ana de Armas © AP

Complexe verhaallijn voor vrouwen

Wie wel een rol met wat meer vlees kregen, zijn de vrouwelijke personages in de cast. In het verleden maar al te vaak weggezet als sexy stoeipoezen zonder inhoud of rol van betekenis, maar dit keer dankzij de input van scenarioschrijfster en actrice Phoebe Waller-Bridge échte vrouwen. “Waller-Bridge heeft de vrouwelijke personages zeker versterkt", vindt The Scotsman. “Met Craigs ‘Knives Out’-tegenspeelster Ana de Armas die briljant is als een nieuwe CIA-agente die hij tegenkomt in Cuba. En het personage van Lea Seydoux kreeg nu een complexe verhaallijn en no-nonsense houding die pijnlijk ontbrak in ‘Spectre’ (de vorige film waarin Lea Seydoux haar opwachting maakte, red.).” Ook NRC is enthousiast over de vrouwenrollen: “Vrijwel alle vrouwelijke personages in ‘No Time to Die’ krijgen daarom nu niet te onderschatten gevechtskunsten mee; ze hebben geen James Bond nodig om zich te redden. Bond moet zelfs wedijveren met een nieuwe 007: Nomi (Lashana Lynch) die net als hij een ‘licence to kill’ heeft. Zulke veel spannendere vrouwenrollen zijn de winst van een franchise die amechtig bij de tijd wil blijven. Maar omgekeerd pakt het door elkaar schudden van stereotypen minder gelukkig uit.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Lea Seydoux en Daniel Craig © rv

Lage bloeddruk

Waar je nog aan denkt bij een Bond-film? Actiescènes en een heuse slechterik. Die laatste wordt dit keer vertolkt door Rami Malek, die je misschien nog kent van ‘Bohemian Rhapsody’. BBC is echter niet bepaald onder de indruk van z'n personage. “Malek lijkt een paar belangrijke scènes te missen. Maar wanneer hij op het scherm te zien is, is hij te jong, te nat achter z'n oren en niet angstaanjagend genoeg om een klassieke Bond-slechterik te zijn. Hij ziet eruit of hij meer tijd besteedt aan z'n haarverzorging dan aan z'n gemene plannen." Over de actiescènes zijn de meningen dan weer verdeeld. CNN heeft het over ‘indrukwekkende achtervolgingen en actiescènes', maar niet iedereen is het daarmee eens. “Het lijkt wel alsof Bond plots last heeft gekregen van lage bloeddruk, zo gezapig gaat de film maar door, van de ene makke, inwisselbare actiescène naar de andere”, klinkt het in De Standaard. “Het gaat van een bevroren meer in Noorwegen naar Cuba, maar het lijkt even avontuurlijk als een overstap op een luchthaven. ‘No Time To Die’ is duidelijk bedoeld als een romantische Bond, maar je zit voor dat gigantische Imax-scherm in die zogenaamd ‘immersieve’ ervaring en je voelt: niets. Behalve: het wegtikken van de tijd. En dat bijna 3 uur lang - de obesitasziekte van de moderne blockbuster leidde tot de langste Bondfilm in de geschiedenis, en zo voelt hij ook."

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Cast member Rami Malek poses during the world premiere of the new James Bond film "No Time To Die" at the Royal Albert Hall in London, Britain, September 28, 2021. REUTERS/Toby Melville © REUTERS

Daar lijken zowat alle critici het over eens te zijn: ja, de film is te lang. En ja, het loopt allemaal niet zo gesmeerd als je van een Bond-film zou mogen verwachten. Maar zoals ScreenRant besluit is de film prima genietbaar: “‘No Time To Die' is alles wat je zou mogen verwachten van z’n laatste uitstap als James Bond. Alle openstaande verhaallijnen uit de vorige films worden netjes afgehandeld en er wordt een eerbetoon gebracht aan zij die een impact hebben gehad op Bond’s leven.”

LEES OOK: