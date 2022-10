“Het is seksistisch en uitbuitend”: fans van Marilyn Monroe zijn niet te spreken over film ‘Blonde’

De Netflix-film ‘Blonde' van regisseur Andrew Dominik die afgelopen week op het streamingplatform verscheen, is allesbehalve warm onthaald door het grote publiek. Hoewel ‘Blonde’ lijkt op een biopic - een soort film die het leven van een bepaald historisch figuur dramatiseert - is de film in feite een bewerking van het gelijknamige boek van Joyce Carol Oate uit 2001. En dat maakt het werk fictie. Daardoor bevat de film dus enkele schokkende scènes waarvan sommige dus volledig verzonnen zijn om er een beter verhaal van te maken.

Doordat heel wat fans hiervan niet op de hoogte zijn, zorgde één scène in het bijzonder voor heel wat ophef. Het gerucht ging namelijk dat Monroe een verhouding had met de overleden Amerikaanse president John F Kennedy. Maar hoewel die geruchten nooit werden bevestigd, toont de film de verhouding tussen de twee wel op een heel expliciete manier. Zo is te zien hoe Kennedy de actrice via de telefoon dwingt om allerlei seksuele handelingen bij hem uit te voeren. De scène heeft tot gevolg voor grote verwarring geleid, omdat sommigen beweren dat de personages worden belasterd, terwijl anderen lijken te geloven dat het echt is gebeurd.

Maar naast de scène met JFK schilderen ook het zogenaamde trauma van de instabiele en gewelddadige moeder, de abortusscènes en de verkrachting door een studiobaas het leven van Monroe in de film af als een bestaan vol misbruik en angst. Iets wat de fans van Monroe niet lijkt te bekoren, want reacties als “Ik had het ongenoegen om deze verschrikkelijke film te kijken. Het is seksistisch en uitbuitend” en “Als je een béétje respect hebt voor Marilyn Monroe, kijk dan niet naar deze film” staan te lezen op Twitter.

Lovende woorden zijn er echter wel voor hoofdrolspeelster Ana de Armas, die de rol van Marilyn Monroe vertolkt. “Ana de Armas is zo goed in de film”, tweette een enthousiaste fan.

Bekijk hieronder enkele tweets over de film ‘Blonde’:

