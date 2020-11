Het is officieel: Mads Mikkelsen vervangt Johnny Depp in ‘Fantastic Beasts’-franchise

Film Terwijl Johnny Depp uitgespuwd wordt door Hollywood, krijgt ex Amber Heard wel steun: “Ik keer terug in de tweede ‘Aqua­man’-film”

13 november Terwijl Johnny Depp (57) ontslagen werd bij de ‘Fantastic Beasts’-franchise, krijgt z’n ex Amber Heard (34) wel nog steun in Hollywood. De actrice bevestigde in Entertainment Weekly dat ze te zien zal zijn in de tweede ‘Aquaman’-film. Opvallend, want de superheldenprent en de ‘Fantastic Beasts’-films worden allebei door Warner Bros. gemaakt.