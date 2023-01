“Het is één van de beste prestaties die ik ooit al gezien heb”: waarom Hollywoodsterren plots campagne voeren voor een onbekende film

Campagne voeren voor de Oscars is een werk dat maanden in beslag neemt. Regisseurs, producers en acteurs krijgen op deze manier tijd om buzz te creëren én om filmliefhebbers voor zich te winnen. Voor de filmindustrie komt het dan ook als een verrassing dat er plots massaal reclame gemaakt wordt voor ‘To Leslie’, een dramafilm die sinds z’n release in oktober nog geen 25.000 euro heeft opgebracht. Maar wat is er dan zo speciaal aan de prent waarin Andrea Riseborough een aan alcohol verslaafde moeder speelt die zo’n 175.000 euro verbrast heeft?

Vol lof

De Australische actrice Cate Blanchett was afgelopen zondag alvast vol lof over Andrea Riseborough tijdens haar speech op de Critics Choice Awards. Volgens Blanchett hebben experts de prestatie van de Britse actrice “over het hoofd gezien”. Gwyneth Paltrow organiseerde op haar beurt zelfs een screening voor de prent, die ze vervolgens ook nog eens een “meesterwerk van een film noemde”. Paltrow ging zelfs nog een stapje verder. Volgens de Amerikaanse actrice verdient ‘To Leslie’ het om “elke prijs te winnen die er bestaat”. En dan hebben we ook nog Kate Winslet. De ‘Avatar’-actrice noemde Riseboroughs prestatie “één van de beste die ze ooit al gezien had”.

Het stopt hier echter niet. Ook andere grote namen steunen ‘To Leslie’ en bijgevolg ookAndrea Riseborough. Denk maar aan Jane Fonda, Jennifer Aniston, Helen Hunt en Mia Farrow. Deze laatste schreef op haar sociale media dat ‘To Leslie’ een “een kleine film met een gigantisch hart is”. Riseboroughs acteerwerk noemde ze dan weer “dé beste prestatie van het afgelopen jaar”. Toch zijn er ook mensen die zich vragen stellen bij alle lof die de dramafilm momenteel krijgt. Velen vragen zich dan ook oprecht af wat er aan de hand is. Willen deze Hollywoodsterren een minder gekende acteur een duwtje in de rug geven? Of zit er dan toch een bepaalde strategie achter?

Combinatie van factoren

Volgens ‘The Guardian’ is het alvast een combinatie van beide. De prestatie die de actrice neergezet heeft is inderdaad indrukwekkend. De lovende woorden die ze krijgt van grote namen zoals Kate Winslet zijn dan ook niet onterecht. “Je moet al héél cynisch zijn om te geloven dat hun enthousiasme voor Riseboroughs werk onterecht is”, aldus de Britse nieuwssite. De website ‘IndieWire’, die zich onder meer focust op het schrijven van reviews, maakt op zijn beurt de kanttekening en stelt dat het niet onwaarschijnlijk is dat er sprake is van een verborgen agenda. Zo zou de buzz pas op gang gekomen zijn nadat Michael Morris, de regisseur van onder meer ‘13 Reasons Why’, enkele telefoontjes gepleegd had met de vraag om enkele screenings te organiseren voor de prent.

Volgens enkele Hollywoodinsiders heeft het team achter Riseborough met opzet gewacht tot midden december om de film te beginnen promoten. De screening die Gywneth Paltrow op poten gezet had, kwamen er ook pas op het laatste nippertje. Stemmen voor de Oscars was namelijk maar mogelijk van 12 tot en met 17 januari. Al blijft het sowieso opmerkelijk dat de prent zoveel aandacht heeft kunnen generen zonder ook maar enige vorm van marketingbudget. Zonder de verschillende screenings en lovende woorden van gerenommeerde acteurs had de dramafilm zonder twijfel overschaduwd geweest door grotere films met een groter budget en bekendere acteurs. Of het gedroomde resultaat zal volgen, valt wel nog af te wachten. De uiteindelijke selectie wordt pas op 24 januari bekendgemaakt. Dan komen we te weten of ‘To Leslie’ en Andrea Riseborough er effectief bij zijn.

