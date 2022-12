“Het is één groot complot”: fans van ‘Home Alone’ doen opvallende ontdekking over verhaallijn

Iedereen kent het verhaal van ‘Home Alone’. Alles draait rond het monumentale falen van Kate en Peter McCallister die op vakantie vertrekken met hun gezin. Halverwege hun reis realiseren ze zich pas dat ze een van hun kinderen thuis zijn vergeten, waardoor hun zoontje Kevin oog in oog komt te staan met gewapende boeven die zijn thuis willen overvallen. Uiteindelijk loopt alles goed af aangezien Kevin een listig meesterbrein blijkt. Moeder en vader wordt bijgevolg alles vergeven, want het is allemaal maar een onschuldige vergissing, toch?

Op het sociale medium Reddit beweren heel wat fans nu dat het allemaal opgezet spel is en dat het gezin Kevin bewust vergat. Kevins vader Peter zou naar verluidt de hele zaak hebben gepland. “Tijdens een opruimactie in het huis is er namelijk een moment waarop Peter een stapel doorweekte servetten op de bodem van een vuilnisbak gooit. Daarbij zit - als je goed kijkt - ook een American Airlines ticket met de naam Kevin erop”, schrijven oplettende fans. Volgens hen zou Kevins vader het ticket opzettelijk hebben weggegooid zodat het op de luchthaven niet zou opvallen dat Kevin ontbrak. Het is een veel te ongelukkig toeval vinden sommigen: “Laten we deze fictie uit de wereld helpen dat Mr. McCallister niet weet wat hij doet. Hij weet precies wat hij doet.” Anderen voegen toe: “Wat als Peter Kevin net zo haatte als Frank, alleen kon hij het beter verbergen?”