“Het is de hel”: buurtbewoners niet bepaald blij met opnames nieuwe ‘Indiana Jones’-film

Momenteel wordt de vijfde film rond het personage Indiana Jones (een rol van Harrison Ford) opgenomen. Een deel van die opnames gingen door in Hackney, in Oost-Londen. Vier dagen lang werd één bepaalde straat ingepalmd door de filmcrew, tot groot ongenoegen van de buurtbewoners. Op één na, dan. Een buur kreeg naar verluidt 50.000 pond (zo'n 58.000 euro) van de productie om in zijn huis te laten filmen. De eigenaar stemde toe, waarna hij op vakantie vertrok. De andere buurtbewoners bleven achter met de last. Zo klagen ze dat de productie 100 parkeerplaatsen inpikte en een metershoog hek rond de set plaatste. Bovendien zouden felle lichten - gebruikt om tot laat ‘s avonds nog te kunnen filmen - de buurtbewoners wakker houden. “Eén huiseigenaar heeft een mooi zakcentje verdiend, maar de rest van ons blijft achter met de last", vertelt een buurvrouw aan The Sun. “Het is belachelijk. Ze hebben de weg afgesloten, wat voor heel veel storing zorgt. Sommige mensen maken buiten ruzie over de overgebleven parkeerplaatsen. Ik hoorde kwade stemmen en heel wat auto’s die blijven rondrijden. De mensen zouden op z'n minst een compensatie moeten krijgen."