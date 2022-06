Helmut Lotti kijkt uit naar biopic Elvis: “Sexy en dijk van een stem”

Belgen aanwezig op rode loper Cannes voor slotceremo­nie. Aagje Vanthomme: “Kans op prijs voor Belgen is zeer groot”

Alle Belgen staan vanavond op de rode loper van het filmfestival van Cannes, wat de hoop op één of meer prijzen alleen maar doet stijgen. ‘Close’, de tweede langspeelfilm van Lukas Dhont (31), behoort tot de topfavorieten voor de Gouden Palm. En ook de broers Jean-Pierre en Luc Dardenne scoorden al punten in Cannes met hun nieuwe film ‘Tori & Lokita’. Regisseurskoppel Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch maken ook kans op een prijs met hun film ‘Le Otto Montagne’. Volgens journaliste Aagje Vanthomme is de kans op een prijs voor de Belgen heel groot. Dat zei ze vanuit Cannes in VTM NIEUWS.

