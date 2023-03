Helaas, geen Oscar voor ‘Close’ van Lukas Dhont: “We doen het gewoon nog eens en winnen dan wél”

Celebrities PORTRET. 40 jaar lang kreeg ‘Indiana Jo­nes’-kind­ster geen grote filmrol en nu maakt hij kans op een Oscar: wie is Ke Huy Quan?

Hij heeft er veertig jaar op moeten wachten, maar Ke Huy Quan (51) heeft eindelijk de filmcarrière waar hij van droomde. Het voormalige kindsterretje uit ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ maakt op 13 maart kans op de Oscar voor ‘beste mannelijke bijrol’, dankzij zijn vertolking in ‘Everything Everywhere All at Once’. En dat terwijl hij het acteren eigenlijk vaarwel had gezegd. “Er waren bitter weinig rollen voor Aziatische acteurs. Het was vechten voor elk klein broodkruimeltje.” Hij ruilde zijn werk voor de camera in voor werk achter de schermen. Tot één specifieke film hem van gedachten deed veranderen. “Ik moest erom huilen.”