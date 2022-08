HBO stopt ‘Batgirl’-film van Adil en Bilall in de diepvries: “Niemand zal hem te zien krijgen”

FilmEen zware dobber voor ‘ons’ regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. Volgens verschillende Amerikaanse media, waaronder het toonaangevende ‘Deadline’, heeft producent Warner Bros. besloten om de superheldenfilm ‘Batgirl’ voorlopig niet uit te brengen in de bioscoop of op streamingdiensten.

De op het DC Comics-personage Barbara Gordon gebaseerde film, die geregisseerd werd door Adil & Bilall, was in eerste instantie bedoeld voor een release op het platform HBO Max. Vanwege onder meer de coronapandemie werd besloten de film toch in de bioscoop uit te brengen.

Warner Bros. besloot recent echter dat het alleen nog hele grote films in de bioscoop wil brengen en ‘Batgirl’ zou niet binnen categorie vallen. Waarom de film dan niet alsnog alleen op HBO Max wordt uitgebracht, maakt de berichtgeving, die is gebaseerd op ingewijden, niet helemaal duidelijk. De prent had namelijk een prijskaartje van meer dan 70 miljoen dollar, waarmee het één van de duurdere projecten van de studio is. Met grote acteurs als Michael Keaton tussen de cast, lijkt het nog vreemder dat de film op de plank blijft liggen.

De bronnen melden wel dat de film consequent niet goed scoorde bij het testpubliek. Na een reeks screenings zou zijn gebleken dat de reacties van fans zo negatief waren dat het project nu in de diepvriezer verdwijnt. “De prent viel niet meer te redden”, zo schrijft de New York Post. “‘Batgirl’ werd al sinds het begin met argusogen bekeken door fans, en lijkt de zoveelste DC-ramp te worden.”

De studiobazen van Warner Bros. zouden wel fan zijn van zowel de regisseurs als van Leslie Grace, die de hoofdrol van ‘Batgirl’ vertolkt. Om die reden zouden ze wel snel weer met deze mensen willen samenwerken aan andere projecten. Deadline schrijft dat Warner Bros. tot nu toe niet wilde reageren op het verhaal.

Intussen is concurrent Marvel Studios, onder de koepel van de Walt Disney Company, goed bezig. Zij kondigden tijdens de laatste editie van Comic Con in San Diego een volledige saga aan nieuwe films aan. Toen al vond men ‘Batgirl’ de opvallende afwezige in de line-up van Warner Bros.. Conventies zoals Comic Con (en voornamelijk die in San Diego) worden namelijk gebruikt als groot promotieplatform voor aankomende films. Dat er over ‘Batgirl’ met geen woord gerept werd, zou een teken aan de wand kunnen zijn dat de informatie over het schrappen van de film klopt.

Enkele maanden geleden vertelde Adil El Arbi nog dat hij niet enkel in de VS wil werken, herbekijk hieronder het interview