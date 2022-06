Harry Styles gaat uit de kleren in eerste beelden van de stomende dramafilm ‘My Policeman’

In de trailer zien we dat de drie veel tijd samen doorbrengen, met Tom verscheurd tussen zijn twee liefdes. ‘My Policeman’ speelt zich af in Groot-Brittanië, in 1957, een tijd waarin het niet sociaal aanvaard was om gay te zijn. Daarom gaat Tom een strijd aan met de standaarden van de maatschappij. De romantische dramafilm springt later 40 jaar verder in de tijd, waar het trio zich een weg baant in de jaren 90. De oudere Tom wordt gespeeld door Linus Roache, die vooral bekend is van ‘Law & Order’, leerkracht Marion wordt vertolkt door ‘Nothing Hill’-actrice Gina McKee en Rupert Everett, die een BAFTA-nominatie kreeg voor zijn acteerwerk in ‘Another Country’, sluit zich aan als Patrick in de 90's.

Met ‘Dunkirk' heeft Harry Styles zijn veelzijdige acteertalenten al bewezen. Toch was dat niet voldoende om de regisseur van ‘My Policeman’, Michael Grandage, te overtuigen. De 28-jarige zanger was zeker en vast niet zijn eerste keuze. Hij gaf toe aan ‘Vanity Fair’ dat hij pas na de auditie van Styles erg onder de indruk was, waarna de wereldster de hoofdrol kon strikken. “Hij had het script zo vaak gelezen dat hij het helemaal kende tijdens zijn auditie. Ik vond dat ongelooflijk indrukwekkend.”

Uit de kleren

In ‘The Policeman’ zal weinig aan de verbeelding overgelaten worden. Er werden namelijk een pikante seksscène opgenomen met Harry en zijn co-ster David. Een insider vertelde dat ze de vrijpartij zo écht mogelijk in beeld wilden brengen. Maar dat is niet het enige moment waarop Harry uit de kleren gaat: “Er is ook een andere scène in de film waarin Harry naakt is, op z’n eentje.” De ‘As It Was’-zanger was naar verluidt heel enthousiast over zijn nieuwste uitdaging in de film: “Harry wil altijd dingen doen die anderen niet zouden verwachten van hem. Hij houdt ervan om zichzelf uit te dagen en mensen het tegendeel te bewijzen.” En dat is exact wat hij met deze film doet.

Volledig scherm David Dawson, Emma Corrin en Harry Styles in 'My Policeman'. © Parisa Taghizadeh / Amazon

Seksualiteit

De acteur en popster mag dan wel de hoofdrol als homoseksuele agent vertolken, maar over zijn eigen seksualiteit wil Styles niet al te veel kwijt. “Ligt daar echt iemand wakker van? Het is zo achterhaald om daar een label op te kleven”, vertelde de popster in 2019 in een interview met ‘The Guardian’. “Ik vind gewoon dat seksualiteit iets is dat leuk moet zijn.” Styles heeft de laatste jaren een sterk merk voor zichzelf opgebouwd door opvallende styling en het omarmen van zijn vrouwelijke kantjes. “Ik wil wel duidelijk maken dat ik me niet op een bepaalde manier kleed omdat ik er gay of biseksueel wil uitzien. Ik kies voor kledij die ik cool vind.” Styles heeft momenteel een relatie met de 38-jarige actrice en regisseur Olivia Wilde.

‘My Policeman' is trouwens niet de enige film waar de hitmaker dit jaar in acteert. Hij is ook te bewonderen in ‘Don’t Worry Darling’, een psychologische thrillerfilm, die uitkomt op 23 september, waar zijn vriendin Olivia Wilde de regisseur van is.

‘My Policeman' zal op 21 oktober 2022 in beperkte bioscoopzalen te zien zijn. Vanaf 4 november 2022 kan de LGBTQ+-film bekeken worden op Amazon Prime Video.

