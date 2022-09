Harry Styles deelt innige kus met mannelijke tegenspeler in nieuwe trailer van ‘My Policeman’

FilmHet is een topweek voor fans van Harry Styles. Door zijn aanwezigheid op het Filmfestival van Venetië kwam de acteur deze week al extra in de schijnwerpers te staan. Daarnaast duikt Styles nu ook op in de nieuwe trailer van ‘My Policeman’, een stomende dramafilm waarin de 28-jarige Brit één van de hoofdrollen speelt.

In de nieuwe trailer van ‘My Policeman’ krijgen we een glimp van de driehoeksverhouding tussen Tom (Harry Styles), Marion (‘The Crown’-actrice Emma Corrin) en museumconservator Patrick (‘Peaky Blinders’-acteur David Dawson). Zo krijgen we onder meer te zien hoe Tom een knieval maakt voor Marion. Alleen krijgt het personage van Styles ook al snel gevoelens voor Patrick. De twee spreken steeds vaker in het geheim af. Het duurt dan ook niet lang vooraleer het tot een kus komt. In de beelden is verder ook te zien hoe Tom en Patrick samen in bed duiken. En dat tot groot ongenoegen van zijn echtgenote Marion, die al snel achter hun affaire komt.

Enthousiaste reacties

Fans van Harry Styles zijn alvast dolenthousiast over de nieuwe trailer van ‘My Policeman’. “Ik heb nu al gehuild. Wat gaat dat geven na het zien van de volledige film?” en “Ik heb al tranen na het zien van de trailer. Ik ga een emotioneel wrak zijn na het bekijken van the real deal”, zijn slechts enkele van de reacties.

De LGBTQ+-film, die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Bethan Roberts, vertelt het hartverscheurende verhaal van de jonge politieagent Tom die verwikkeld geraakt in een driehoeksverhouding met zijn vrouw Marion en museumconservator Patrick. ‘My Policeman’ speelt zich af in Groot-Brittanië, in 1957, een tijd waarin het niet sociaal aanvaard was om gay te zijn. Daarom gaat Tom een strijd aan met de standaarden van de maatschappij. De romantische dramafilm springt later 40 jaar verder in de tijd, waar het trio zich een weg baant in de jaren 90.

‘My Policeman’ is trouwens niet de enige film waar de hitmaker dit jaar in acteert. Hij is ook te bewonderen in ‘Don’t Worry Darling’, een psychologische thrillerfilm, die uitkomt op 23 september, waar zijn vriendin Olivia Wilde de regisseur van is. ‘My Policeman’ zal op 21 oktober 2022 in beperkte bioscoopzalen te zien zijn. Vanaf 4 november 2022 kan de LGBTQ+-film bekeken worden op Amazon Prime Video.

