Harry Potter was een zegen en een vloek voor acteurs die de magie tot leven brachten: “Ik voelde geen connectie meer met de persoon in de spiegel”

Christopher Columbus, de regisseur van ‘Harry Potter and the Philosopher’s Stone’ (‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’), brengt twintig jaar geleden de boeken van J.K. Rowling definitief tot leven. Mét de goedkeuring van de schrijfster. “Ik herinner me dat ik een urenlang gesprek met haar had waarin ik haar mijn visie over de film uitlegde”, vertelt Columbus, die eerder al kaskrakers als ‘Home Alone’ en ‘Mrs. Doubtfire’ regisseerde. “Jo zei zelf niet veel, dus ik begon peentjes te zweten. Na mijn hele uiteenzetting zei ze: ik zie het op precies dezelfde manier. Dat was voor mij een moment van pure opgetogenheid, maar ook eentje van blinde paniek. Ik wist dat ik een film moest maken die niet alleen de fans zou plezieren, maar ook mezelf, want ik was een fan.”