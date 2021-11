'Harry Potter’-regisseur wil toneelstuk ‘The Cursed Child’ verfilmen met oude castleden

Assistent-regisseur Rust: “Geschokt en bedroefd door schietinci­dent”

David Halls, de assistent-regisseur van de film Rust, heeft zich voor het eerst sinds het schietincident in New Mexico (VS) met acteur Alec Baldwin en cameravrouw Halyna Hutchins uitgesproken. "Ik ben geschokt en bedroefd door haar overlijden", vertelt Halls aan de New York Post.

2 november