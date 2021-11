‘Harry Potter’-regisseur Chris Columbus ziet reünie met de originele cast wel zitten

FILM 'Harry Pot­ter’-regisseur wil toneelstuk ‘The Cursed Child’ verfilmen met oude castleden

Is er na tien jaar opnieuw een ‘Harry Potter’-film in de maak? Regisseur Chris Columbus (63), die de eerste twee delen in de reeks onder zijn hoede nam, heeft alvast aangegeven dat hij bijzonder graag het toneelstuk ‘Harry Potter and the Cursed Child’ wil verfilmen. “De oude castleden hebben nu de perfecte leeftijd om de rollen te spelen.”

