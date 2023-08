'Harry Potter'-acteur Mark Williams komt naar FACTS

De Britse acteur Mark Williams werd wereldwijd bekend dankzij zijn rol als Arthur Wemel (Arthur Weasley in het Engels) in de ‘Harry Potter’-saga. Arthur is de goedlachse en positieve Pater Familias van de familie Wemel en is gefascineerd door alles wat met Dreuzels (niet-magische mensen) te maken heeft. Daardoor had hij ook een speciale band met Harry zelf.