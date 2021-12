Hans Herbots en gezin verhuizen naar Thailand: “Vakantie wordt het niet, ik ga internationale thrillerreeks draaien”

Film IN BEELD. Gezin Verheyen met gouden randje op première ‘Bitters­weet Sixteen’

De laatste filmpremière van 't jaar is er eentje waarop het hele gezin Verheyen centraal stond. Dochter Anna (16) schreef het scenario van ‘Bittersweet Sixteen’, de eerste Vlaamse highschoolfilm die vanaf woensdag in de bioscoop te zien is. Mama Lien Willaert (45) en papa Jan (58) kropen mee in de regiestoel en stonden op de roze loper in Kinepolis Antwerpen te blinken van trots.

22 december