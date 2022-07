‘H4Z4RD’ met hoofdrol voor Dimitri Vegas in première op Tomorrowland: “Ik heb mijn verdriet in deze rol gelegd”

Een gevestigde ancien in Boom met beats die tot aan de andere kant van de wereld klinken, maar nog een starter in de acteursgilde en dus met argusogen bekeken. Want, ‘de dj zal eens gaan acteren...’ “Echt stressy”, bekent hij. “Ik hoop dat deze film een soort verzekering wordt naar regisseurs: ‘Als je Dimi een auditie geeft en hij doet die goed, staat hij zijn mannetje voor de camera’. Zijn mannetje staan voor de camera is in ‘H4Z4RD' nog een bescheiden understatement. Na kleine rollen in films als ‘Jurassic World: Dominion’ en ‘Cool Abdoul’ zuigt Dimtri ‘Vegas’ Thivaios als Noah Hazard alle ogen naar zich. Baard in de groei gezet, lange dot gekortwiekt - dat kapsel heeft hij overgehouden, by the way - en strak in een johnnypak gehesen. Dimitri speelt de ‘brave’ helft van De Daltons - de andere is zijn pas uit de gevangenis vrijgelaten neef Carlos (Jeroen Perceval). Professioneel een driver, en zeg niet zomaar chauffeur, van een gouden Lexus. In het zwart een kruimeldief die zich laat ompraten door zijn neef om nog “één laatste job’ke te doen”.