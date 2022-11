‘H4Z4RD’ met Dimitri Vegas opnieuw in prijzen gevallen: film bekroond tot beste actiefilm op Amerikaans filmfestival

Het Amerikaanse filmfestival was dit jaar aan zijn zestiende editie toe. Net zoals in het verleden waren het ook nu de fans die de winnaars mochten bepalen. In totaal mochten zo’n 200 filmliefhebbers voor jury spelen op het Toronto After Dark Film Festival. Het is bovendien al de tweede keer dat ‘H4Z4RD’ in de prijzen valt. De film werd op het Spaanse filmfestival van Sitges bekroond tot beste thriller en actiefilm. “Het is eens wat anders dan een muziekaward winnen. Deze award krijgt een speciaal plaatsje aan de muur thuis”, klonk het destijds bij Dimitri Vegas. Bij de release van ‘H4Z4RD’ in onze bioscopen - middenin de hittegolf afgelopen zomer - vielen de bezoekerscijfers nog tegen. Ondertussen is de prent bij ons wel opnieuw te zien op Streamz.