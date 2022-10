‘H4Z4RD’ met Dimitri Vegas bekroond tot beste actiefilm op Spaans filmfestival

Dat het buitenland lonkte voor ‘H4Z4RD’ vertelde Dimitri Vegas ons eind augustus nog in Londen, bij de start van de internationale promotour. “Eén van de producenten van ‘Game of Thrones’ vindt de film geweldig, net als de producer van ‘Jurassic World’. Ze zijn allemaal lovend over hoe de film in beeld gebracht wordt”, zei hij toen. “Er lopen zelfs al gesprekken met Amerikaanse regisseurs om er een remake van te maken.” Van Engeland ging de Vlaamse film waarin Vegas zijn eerste hoofdrol vertolkt, verder richting Fantastic Fest in het Amerikaanse Texas, en voorbije weekend naar het filmfestival van Sitges in Spanje. Daar werd ‘H4Z4RD’ bekroond met de award voor beste thriller en actiefilm . “Ik ben superblij dat we na al die lovende reacties vanuit Amerika, nu ook in Europa hetzelfde meemaken én in de prijzen vallen", reageert Dimitri Vegas. “De schrijver van ‘Doctor Strange’ (een Marvel-film, red.) was wild van ‘H4Z4RD’, zo schreef hij op Twitter. Superfijn om te horen”, gaat hij door. “Ja, het is eens wat anders dan een muziekaward winnen. (lachje) Deze krijgt een wel heel speciaal plaatsje aan de muur thuis.”

Volledig scherm Acteur Dimitri Vegas en regisseur Jonas Govaerts stelden eind augustus 'H4Z4RD' al voor op het filmfestival in Londen. © Pieter-Jan Vanstockstraeten

Dimitri zelf kon de award niet in ontvangt nemen zondagnacht, regisseur Jonas Govaerts kreeg die eer. “De regisseur van het legendarische ‘Maniac’ zat trouwens mee in de jury die ‘H4ZARD’ heeft bekroond. Heel vereerd dat we deze award gewonnen hebben", aldus Jonas. “Sitges was in 2007 het eerste festival waar ik ooit een internationale award heb gewonnen, met de kortfilm ‘Of Cats & Women’. In 2014 mochten we dat een tweede keer ervaren met ‘Welp’, en nu dus opnieuw.”

Volledig scherm 'H4Z4RD'-acteurs Jennifer Heylen, Jeroen Perceval en Dimitri Vegas, samen met regisseur Jonas Govaerts. © Joel Hoylaerts / Photonews

Bij de release van ‘H4Z4RD’ in onze bioscopen - middenin de hittegolf afgelopen zomer - vielen de bezoekerscijfers nog tegen. Maar het internationale succes compenseert nu. “Plus het feit dat de film binnenkort via Streamz te bekijken zal zijn, waar de filmkijker van vandaag meer zijn toevlucht neemt dan in de cinema”, zegt Dimitri nog. “Het doel was vooraf om zoveel mogelijk mensen te bereiken, we zijn zéér goed op weg.”

LEES OOK