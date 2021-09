Grootste plannen: er zijn nog 31 Marvel-projecten in ontwikkeling

De afgelopen 13 jaar heeft Marvel Studios maar liefst 29 films en tv-serieus gelanceerd, inclusief laatste worp ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’. Dit jaar nog komen daar twee films (‘Eternals' en ‘Spider-Man: No Way Home’) en één tv-reeks (‘Hawkeye’) bij, wat het totaal op 32 projecten brengt.

Maar als we Victoria Alonso, een van de toplui bij Marvel Studios, moeten geloven, zijn er in totaal 31 nieuwe projecten in ontwikkeling. Dat vertelde ze in een interview met het Argentijnse radiostation 221 Radio. Toen haar gevraagd werd of er 35 projecten in ontwikkeling waren, antwoordde ze: “We werken op dit moment aan 31 projecten. Voeg er alsjeblieft niet nog eens vier aan toe."

Ballen in de lucht

Dat is veel, beseft Alonso. “Het is nog maar de vraag hoe we tegelijkertijd zoveel ballen in de lucht kunnen houden", klonk het. “Maar het belangrijkste is dat er soms eens een bal valt. Wat ga je dan doen?” Daarmee lijkt ze te willen aangeven dat de studio beseft dat sommige projecten geen succes gaan worden, maar dat dat oké is zolang ze trouw blijven aan twee factoren: de menselijkheid van de personages en de verbondenheid van alle projecten in het Marvel Cinematic Universe. “We willen dat mensen begrijpen dat we met elkaar verbonden verhalen willen vertellen. Het is belangrijk dat de wereld weet dat de personages die we creëren en hun verhalen te maken hebben met hoe mensen met elkaar omgaan."

Volledig scherm 'Spider-Man: No Way Home' verschijnt nog dit jaar. © AP

Op de planning

Op dit moment zijn er elf films aangekondigd: ‘Eternals’, ‘Spider-Man: No Way Home', ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, ‘Thor: Love and Thunder’, ‘Black Panther: Wakanda Forever’, ‘The Marvels’, ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3', ‘Fantastic Four’, ‘Blade’ en ‘Deadpool 3'. Daarnaast staat er ook een vierde ‘Captain America'-film op de planning en een film over mutanten.

Wat series betreft staan er momenteel zeven reeksen op de planning voor Disney+: ‘Hawkeye’, ‘Ms. Marvel’, ‘Moon Knight’, ‘She-Hulk’, ‘Secret Invasion’, ‘Ironheart’ en ‘Armor Wars’. Daarnaast zou er ook een ‘Holiday Special' over ‘The Guardians of the Galaxy’ op de planning staan, en reeksen over Wakanda (het koninkrijk uit onder meer ‘Black Panther’) en de dove superheldin Echo.

Dat brengt het totaal van de reeds aangekondigde projecten op 23. Acht projecten blijven dus voorlopig geheim.

LEES OOK: