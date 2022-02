Groen licht voor biopic Michael Jackson

FilmHet leven van Michael Jackson, die in 2009 overleed, zal worden verfilmd in een biopic genaamd ‘Michael’. De werd geschreven door John Logan, bekend van ‘Gladiator’ en volgens Deadline zou Lionsgate nu de distrubutierechten hebben verworven voor de film. Ook de familie Jackson is betrokken in het project.

In een verklaring zei Lionsgate dat de film “een diepgaand portret zal zijn van een gecompliceerde man die de King of Pop werd. Het zal Jackson’s meest iconische optredens tot leven brengen terwijl het een geïnformeerd inzicht geeft in het artistieke proces en het persoonlijke leven van de entertainer.”

‘Michael’ wordt gemaakt met de toestemming van de nabestaanden van de zanger. Zijn moeder, Katherine Jackson, liet alvast weten dat ze enthousiast is over het nieuwe project. “Al sinds Michael klein was hield hij van de magie van de cinema”, zei ze in een interview met Deadline. “Als familie zijn we dan ook vereerd dat ons verhaal tot leven komt op het witte doek.”

Graham King, die eerder al ‘Bohemian Rhapsody’ regisseerde, zal deze biopic regisseren. Hij liet weten dat hij zich “vereerd” voelt om het verhaal tot leven te brengen, bijna vier decennia nadat hij zelf voor het eerst de The Jackson 5 zag optreden. “Ik zag de Jackson familie voor het eerst in 1981 en ik ben vereerd om hun legende naar het grote scherm te brengen. Toen ik in het Dodger Stadium naar hun Victory Tour zat te kijken, had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik bijna 38 jaar later het voorrecht zou krijgen om deel uit te maken van deze film.”

Volgens Deadline zal de nieuwe biopic beginnen bij Jackson’s jeugd met The Jackson Five en eindigen met de rechtszaken tegen hem vlak voor zijn dood op 50-jarige leeftijd in 2009. Met de betrokkenheid van de familie Jackson, is het nog onduidelijk hoe de beschuldigingen in de film zullen worden opgenomen. Een releasedatum is voorlopig ook nog niet bekend.

