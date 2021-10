Griezelliefhebbers opgelet: het echte ‘Scream’-huis is nu te huur op Airbnb

FILM Ben Segers speelt mee in Amerikaan­se reeks van Bond-regisseur

16 oktober Ben Segers (47) zal binnenkort op het witte doet in Amerika te zien zijn. De acteur heeft een rol te pakken in de Amerikaanse oorlogsreeks van AppleTV ‘Masters Of The Air’. Cary Joji Fukunaga, de regisseur van de serie, draaide ook de laatste Bond-film ‘No Time To Die’.