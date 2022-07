‘Gremlins’-maker beschuldigt Disney van diefstal: “Baby Yoda werd schaamteloos gekopieerd”

“Ik denk dat de levensduur van de film echt de sleutel is tot het personage Gizmo, die eigenlijk als een baby is”, zegt Dante aan de San Francisco Chronicle. “Dat brengt me uiteraard op het onderwerp Baby Yoda, wat volledig gestolen is en gewoon door en door gekopieerd werd. Schaamteloos vind ik dat.” Best een pittige uitspraak. De gelijkenissen tussen Gizmo en baby Yoda zijn er in elk geval wel: beide erg aaibaar, in het bezit van buitengewone krachten en allebei hebben ze grote oren en ogen als uiterlijke kenmerken. Maar de inspiratie voor baby Yoda dateert van voor de eerste ‘Gremlins’-film. Die laatste kwam in 1984 uit, vier jaar eerder maakten we kennis met baby Yoda.

Fans gaven Grogu de naam Baby Yoda in ‘The Mandalorian’. Met de start van die Disneyreeks werd het wezentje enorm populair. Zijn zogezegde tegenhanger Gizmo kreeg in 1984 de hoofdrol in ‘Gremlins’. Die film was zo succesvol dat er in 1990 een vervolg werd gemaakt. Ook in dit najaar kunnen we op HBO Max naar ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’ kijken.