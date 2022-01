Grapjes maken dat je niet gaat trainen voor ‘Batman’? Geen goed idee, weet nu ook Robert Pattinson

FilmIn maart komt ‘The Batman’ uit, zoals de naam al doet vermoeden, een nieuwe ‘Batman’ film met Robert Pattinson (35) in de hoofdrol. De verwachtingen zijn hoog en de druk op Pattinson is groot. Dat bleek toen er in mei 2020 een relletje uitbrak nadat de acteur in een interview met GQ zei dat hij niet ging trainen voor zijn rol als Batman. Een mopje, maar daar konden fans absoluut niet mee lachen.

Mei 2020. Briste acteur Robert Pattinson deed toen een interview met GQ. Daarin vertelde hij wat meer over de voorbereiding op zijn rol als Bruce Wayn in de nieuwe ‘The Batman’ film van Matt Reeves. Hij vertelde destijds aan GQ dat hij niet trainde om Batman te gaan spelen. Sterker nog, Pattinson “negeerde” de personal trainer die Warner Bros. voor hem had ingehuurd: “Ik denk dat als je de hele tijd aan het trainen bent, je een deel van het probleem bent. Je schept een precedent. Niemand deed dit in de jaren ‘70. Zelfs James Dean niet, hij was niet echt gespierd.”

De acteur met zijn droge humor maakte toen een mopje, al konden zijn fans daar niet mee lachen en ging het als een lopend vuurtje rond op sociale media. Twee jaar later voelde Pattinson alsnog de noodzaak om zijn uitspraak recht te zetten. In een interview met MovieMaker deze week vertelde hij dat hij wel degelijk veel getraind heeft om Batman te spelen. “Dat bleef me echt achtervolgen”, zei Pattinson over de grap. “Ik denk gewoon altijd dat het echt gênant is om te praten over hoe je aan het trainen bent. Ik denk dat het iets Brits is. Tenzij je in de meest ongelooflijke vorm bent, waar mensen gewoon oprecht nieuwsgierig zijn en vragen: ‘Hoe heb je zo’n topconditie bereikt?’.”

(Lees verder onder de video)

Pattinson schepte meer duidelijkheid over zijn toen ietwat misplaatste uitdrukking: “Je speelt Batman. Natuurlijk moet je wel trainen. Ik denk dat ik het interview deed toen ik ook in lockdown was, in Engeland. Ik was toen op een laag pitje aan het trainen.”

Pattinson vergeleek de verontwaardiging over zijn Batman- grap met iets anders dat hij ooit in een interview had gezegd. “Toen ik 21 was zei ik ooit in een interview dat ik mijn haar nooit was. Dat is me ook bijna 15 jaar blijven achtervolgen.”

LEES OOK