Golden Globes worden uitgereikt zonder publiek

Film ‘Spi­der-Man: No Way Home’ op één na snelste film ooit die 1 miljard dollar oplevert

Your friendly neighborhood Spider-Man kan meer dan enkel rondslingeren aan een web. De Marvelfilm ‘Spider-Man: No Way Home’, met de Britse acteur Tom Holland in de hoofdrol, heeft 1 miljard dollar in de wacht gesleept. Het is de op één na snelste film in de geschiedenis die dat klaarspeelt.

26 december